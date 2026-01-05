Alemania condena palabras de Medvédev sobre un hipotético secuestro de Merz

2 minutos

Berlín, 5 ene (EFE).- El Gobierno alemán manifestó este lunes su condena a las palabras del expresidente ruso Dmitri Medvédev, que dijo que Moscú también podría llevar a cabo secuestros de jefes de Estado y de Gobierno como hizo Washington con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y puso como ejemplo una hipotética captura del canciller germnano, Friedrich Merz.

«Como pueden imaginar, el Gobierno Federal condena cualquier tipo de declaraciones y amenazas de esta índole en los términos más estrictos», declaró el portavoz adjunto del Ejecutivo germano, Sebastian Hille, en una rueda de prensa ordinaria en Berlín.

Hille aseguró que el canciller está «bien protegido y de forma segura» y que los funcionarios de la Oficina de Investigaciones Criminales (BKA) responsables de su protección se hallan «entre los mejores del mundo».

Preguntado por los periodistas si había necesidad de incrementar las medidas de seguridad en torno a Merz, el portavoz aseguró que éstas han demostrado su eficacia y le brindan frente a las amenazas existentes una protección adecuada.

También el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, comentó irónicamente desde la capital lituana de Vilna que Medvédev siempre efectúa «aportaciones interesantes» y que en este caso sus palabras son un buena contribución para la «popular serie» conocida como «¿sigue siendo igual de loca la desinformación rusa?».

En una entrevista con la agencia estatal TASS, el expresidente ruso, que actualmente ejerce de vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional, dijo que «el secuestro del neonazi Merz sería un giro excelente».

En el contexto del secuestro de Maduro, Medvédev criticó el «doble rasero» de los países europeos y amenazó también al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al que recomendó «no relajarse» en vista de que su legislatura ya debería haber terminado, de no ser por la guerra.EFE

