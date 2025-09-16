Alemania reitera a Nawrocki la negativa sobre reparaciones por la II Guerra Mundial

4 minutos

Berlín, 16 sep (EFE).- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, reiteró a su homólogo polaco, Karol Nawrocki, la negativa de Alemania a la demanda de Varsovia sobre reparaciones por la Segunda Guerra Mundial, un conflicto sobre el que el canciller germano, Friedrich Merz, quiere promover la «reconciliación».

Tanto Steinmeier como Merz señalaron en su cita de este martes con Nawrocki la importancia de la memoria de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pero fue el jefe de Estado germano el que recordó al polaco que en Berlín se considera cerrado este capítulo de la relación germano-polaca.

Según indicó en su cuenta de X la portavoz de Steinmeier, Cerstin Gammelin, «en relación con la demanda de reparaciones del presidente polaco, el presidente federal subrayó que, desde el punto de vista alemán, esta cuestión está zanjada jurídicamente».

El anterior Gobierno polaco valoró en 1,3 billones de euros el montante relativo a las reparaciones de guerra, pero en Alemania la prioridad no son las reparaciones sino promover la reconciliación, según señaló el Ejecutivo germano.

«Promover la reconciliación con Polonia tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana sigue siendo una responsabilidad histórica para el Gobierno federal», indicó Sebastian Hille, portavoz adjunto del canciller, en un comunicado emitido por el Ejecutivo germano tras el encuentro de Nawrocki y Merz.

Por su parte, Gammelin apuntó sobre el encuentro entre Steinmeier y Nawrocki que ambos coincidieron en que «el fomento de la memoria y el recuerdo» de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias «siguen siendo una preocupación común».

El vecino «más importante» de Alemania

Al margen de este espinoso asunto de la relación bilateral, tanto Merz como Steinmeier señalaron a Nawrocki la importancia como socio internacional de Polonia, país al que el canciller definió como el «vecino más importante de Europa y un estrecho amigo de Alemania», según el comunicado del Gobierno.

«Polonia desempeña un papel clave en la Unión Europea y en el fortalecimiento del pilar europeo de la OTAN», dijo Merz tras su encuentro con el jefe de Estado polaco.

Tanto Merz como Nawrocki coincidieron en su cita a la hora de condenar la violación del espacio aéreo de Polonia por drones rusos la madrugada del pasado miércoles.

«El canciller federal subrayó que, ante la amenaza de Rusia, Alemania se mantiene firme e inquebrantable al lado de Polonia. La seguridad conjunta de la región del Báltico y del flanco oriental de la OTAN tiene una alta prioridad», apuntó el comunicado gubernamental alemán.

Apoyo a Ucrania y al flanco este de la OTAN

Alemania dobló la semana pasada su presencia militar en las tareas de vigilancia del espacio aéreo de Polonia en el marco de las tareas de seguridad y defensa que la OTAN desarrolla en el frente oriental de la Alianza Atlántica tras la violación rusa del espacio aéreo polaco.

En este sentido, Steinmeier y Nawrocki pusieron de relieve que «la seguridad del flanco oriental de la OTAN debe ampliarse».

Tanto Merz como Steinmeier coincidieron con Nawrocki en sus respectivos encuentros en señalar la necesidad de apoyar a Ucrania y en destacar la importancia de las relaciones germano-polacas.

«Ambos presidentes intercambiaron opiniones sobre la importancia de una cooperación estrecha y basada en la confianza entre sus países», señaló Gammelin, mientras que la Cancillería Federal explicó que Nawrocki y Merz celebraron las «dinámicas relaciones económicas, sociales y culturales» entre Berlín y Varsovia.

Por último, Gammelin informó de que el presidente polaco invitó a Steinmeier a visitar Varsovia, lo que el jefe de Estado alemán agradeció y aceptó. EFE

smm/egw/cg

(foto)(video)