Alemania y la OTAN instan a reforzar la defensa europea ante la retirada de tropas de EEUU

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Alemania y la OTAN apostaron el sábado por reforzar la autonomía en defensa de Europa después de que Estados Unidos anunciara la próxima retirada de 5.000 soldados desplegados en el país germánico.

La medida anunciada el viernes por el Pentágono representa un nuevo revés a las relaciones transatlánticas, deterioradas severamente desde el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump.

La cifra representa alrededor de un 15% de los 35.000 soldados estadounidenses presentes en el país europeo, cuyo ministro de Defensa quitó hierro al asunto.

«Se esperaba que se retiraran tropas de Estados Unidos de Europa, y también de Alemania», comentó Boris Pistorius en un comentario transmitido a AFP por su oficina.

«Nosotros, los europeos, tenemos que asumir una mayor responsabilidad en nuestra seguridad», añadió el ministro.

Según el portavoz del Pentágono, la retirada debería completarse «en un plazo próximo de entre seis y doce meses».

– Distanciamiento con Europa –

Washington hizo su anuncio tras un cruce de declaraciones entre ambas potencias, en un contexto de reproches del presidente Donald Trump a sus socios europeos por no darle apoyo en su campaña militar contra Irán.

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, irritó el lunes al mandatario norteamericano al declarar que Washington no tiene «ninguna estrategia» en Irán, y que la república islámica ha «humillado» a la primera potencia mundial.

«Él piensa que está bien que Irán se dote del arma nuclear. ¡No sabe ni de qué habla», respondió Trump el martes.

La OTAN aseguró este sábado que está «trabajando con Estados Unidos para entender los detalles de su decisión sobre el dispositivo militar en Alemania», según escribió en la red X su portavoz, Allison Hart.

«Este ajuste subraya la necesidad de que Europa siga invirtiendo más en Defensa y asuma una mayor parte de su responsabilidad en nuestra seguridad compartida», agregó la portavoz.

Desde el inicio de su segundo mandato, la administración Trump se ha mostrado hostil hacia sus aliados tradicionales europeos, a quienes reprocha no invertir suficiente en su seguridad.

El acercamiento de Washington con Moscú en plena guerra en Ucrania o las amenazas de Trump de arrebatar Groenlandia a Dinamarca, un aliado en la OTAN, han llevado a numerosas capitales europeas a apostar por una mayor autonomía.

En este sentido, Hart destacó como un «avance» el compromiso adoptado el año pasado por los miembros europeos de la Alianza -con la excepción de España- de invertir un 5% de sus respectivos PIB en Defensa, como reclamaba Trump.

– Alemania, pieza clave para EEUU –

Pistorius argumentó en cualquier caso que la presencia norteamericana en Alemania «interesa» tanto a ambas partes, ya que esas tropas sirven para la «disuasión colectiva» ante la percibida amenaza de Rusia.

El ministro también destacó que Estados Unidos se sirve de sus bases militares en Alemania para defender «sus intereses en materia de política de seguridad en África y Oriente Medio», incluyendo Irán.

Igualmente, y en sintonía con la exigencia de la administración Trump de que Europa haga más por su propia defensa, el ministro recordó que Alemania está fortaleciendo su ejército, tras décadas de infrafinanciación.

Berlín tiene el objetivo declarado de hacer frente a Rusia, y de reducir su dependencia en materia de Defensa de Estados Unidos, frente a un Trump que pone en duda el compromiso de su país con la seguridad de Europa.

En 2020, durante su primer mandato, el republicano ya amenazó con reducir a 25.000 el número de soldados estadounidenses en Alemania, al considerar que este país gastaba muy poco en Defensa. Su sucesor demócrata, Joe Biden, no ejecutó dicho plan de reducción.

Entre las numerosas bases estadounidenses en Alemania, la de Ramstein es de particular importancia para los despliegues y operaciones norteamericanas en Oriente Medio.

Estados Unidos almacena además armas nucleares en Büchel, en el oeste.

En Stuttgart se encuentra el mando estadounidense para Europa y África, mientras que Grafenwöhr, en la región de Baviera, alberga un inmenso campo de entrenamiento y Landstuhl cuenta con un importante centro médico del ejército estadounidense.

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