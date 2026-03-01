Alerta en Hong Kong por un brote de norovirus con 76 enfermos a bordo de un crucero

Hong Kong, 1 mar (EFE).- Las autoridades sanitarias de Hong Kong activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica ante un brote de norovirus detectado a bordo del crucero MS Westerdam, que atracó este domingo en la terminal de Kai Tak con 76 casos confirmados de gastroenteritis aguda.

El operativo comenzó a las 04.00 hora local (20.00 GMT del sábado), cuando inspectores de Salud Portuaria abordaron el buque tras recibir una alerta previa del operador.

Según el informe oficial del Centro de Protección de la Salud (CHP), hasta hoy el brote afectó a 65 pasajeros y 11 tripulantes, con síntomas de vómitos, diarrea y fiebre manifestados desde el 15 de febrero durante una ruta por Japón, Corea del Sur y China continental.

En cumplimiento con las normativas de la Organización Mundial de la Salud, se estableció una estación médica temporal en el muelle para el triaje de cerca de 2.000 viajeros.

Tras el desembarco, la naviera procedió a una «limpieza profunda» y desinfección química de las áreas comunes, siguiendo las directrices del Programa de Saneamiento de Embarcaciones, estándar global para el control de patógenos en cruceros.

Las pruebas de laboratorio realizadas a siete muestras de heces arrojaron resultados positivos para el norovirus. El controlador del CHP, Edwin Tsui, subrayó que la situación se mantiene «estable» y que solo tres personas presentaban síntomas leves a su llegada, sin requerir hospitalización.

Las autoridades hongkonesas han reforzado la formación del personal de limpieza en técnicas de contención de fluidos biológicos para prevenir la propagación ambiental. Entretanto, Tsui advirtió que la actividad de este virus es inusualmente alta en el este de Asia, especialmente en Japón y Corea del Sur.

Tras recibir el visto bueno de los inspectores de higiene, el MS Westerdam recibió la libre plática para continuar su itinerario. El buque zarpará hacia Filipinas, cuyas autoridades ya han sido notificadas para mantener la vigilancia sanitaria sobre el pasaje. EFE

