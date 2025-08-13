Alerta en Taiwán por la llegada del tifón Podul con fuertes vientos y lluvias

Taipéi, 13 ago (EFE).- El tifón Podul se aproxima este miércoles a la costa oriental de Taiwán, donde se prevé que toque tierra hacia el mediodía local en las inmediaciones del condado de Taitung antes de atravesar la isla y salir al mar por el sur a lo largo de la tarde o la noche.

Según la Administración Meteorológica Central (CWA) de Taiwán, a las 08:00 hora local (00:00 GMT) el centro del tifón se localizaba a unos 130 kilómetros al sureste de Taitung, avanzando hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 29 y 32 kilómetros por hora.

El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 154,8 kilómetros por hora.

La CWA, citada por la agencia taiwanesa CNA, mantiene activa la alerta terrestre y marítima por tifón para trece condados y ciudades —Hualien, Taitung, Miaoli, Taichung, Changhua, Nantou, Yunlin, Chiayi, Tainan, Kaohsiung, Pingtung, Penghu y Kinmen—, así como para las aguas del este de la isla, el canal de Bashi y el estrecho de Taiwán.

El organismo indicó que el ojo del tifón se mantiene bien definido y que, tras su paso por Taiwán, el sistema se desplazará durante la madrugada del jueves hacia el sur de China.

La inestabilidad meteorológica afectará a toda la isla, señaló el meteorólogo de la CWA Liu Yu-chi, citado por CNA, quien vaticinó «intensas lluvias» en las zonas montañosas de Hualien, Taitung, Kaohsiung y Pingtung.

Las escuelas y las oficinas gubernamentales en gran parte del sur y el este de Taiwán permanecerán cerradas este miércoles ante la llegada del tifón.

Según la CWA, la tormenta tropical adquirió la categoría de tifón el lunes por la noche, cuando se encontraba unos 1.000 kilómetros al este del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de Taiwán.

La llegada de Podul se produce tras un mes de julio en el que Taiwán fue azotado por el tifón Danas, que causó dos muertos y más de 500 heridos, y por más de una semana de lluvias torrenciales que dejaron al menos cinco fallecidos, 78 heridos y pérdidas millonarias en el sector agrícola local. EFE

