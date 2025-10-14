Alfaro dice que a Paraguay «le faltó eficacia» tras caer en amistoso con Corea del Sur

Asunción, 14 oct (EFE).- El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, afirmó este martes que a la Albirroja «le faltó eficacia» ante Corea del Sur, que derrotó por 2-0 a sus dirigidos en el segundo partido amistoso que encaran en su preparación hacia el Mundial de 2026.

En una conferencia de prensa posterior al encuentro ante los ‘Guerreros Taeguk’, disputado en el World Cup Stadium de Seúl, el estratega argentino afirmó que al equipo «le faltó eficacia para defender en las chances que tenía que haber defendido y para concretar en las chances que tuvo muy claras para poder convertir un gol».

«Creo que en el resultado no se puede discutir porque Corea fue eficaz», afirmó.

No obstante, indicó que sus pupilos tuvieron oportunidades para disputar un empate.

«Yo creo que jugando como hoy, si nosotros ajustamos detalles, de no cometer errores y tenemos eficacia en ofensiva, con Corea tenemos la chance de poder ganar un partido», añadió.

Alfaro consideró que el duelo ante Corea del Sur fue un partido de «alta intensidad», con un primer tiempo que, dijo, le «costó» a su equipo, ya que «no estaba fluido, no estaba todo lo suelto que tenía que estar».

En ese sentido, señaló que su rival tuvo dominio del balón en el primer tiempo, pero en la segunda mitad le costó «traducir esa tenencia de pelota en situaciones concretas de peligro» hasta que finalmente marcó el 2-0.

Paraguay cerró su gira asiática sin triunfos después de empatar 2-2 el viernes pasado con Japón y se prepara para los amistosos contra México y Estados Unidos, el 15 y 18 de noviembre, respectivamente. EFE

