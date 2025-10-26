Alfombra roja, banderas y un animado baile de Trump a su llegada a Malasia

2 minutos

Kuala Lumpur, 26 oct (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, fue recibido este domingo con una alfombra roja en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Kuala Lumpur, donde protagonizó un animado baile imitando los pasos de la comitiva que le daba la bienvenida, antes de participar en la cumbre de líderes del Sudeste Asiático.

Trump se arrancó a bailar frente a la delegación malasia vestida con trajes tradicionales del país multiétnico de mayoría musulmana, levantando los brazos y moviendo las caderas durante unos segundos, en presencia del primer ministro malasio, Anwar Ibrahim.

El Air Force One, el avión presidencial de Estados Unidos, aterrizó en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur a las 09:53 hora local (01:53 GMT) tras hacer dos paradas para repostar en Alemania y en Catar.

El presidente de EE.UU. charló con Anwar en su paseo por la alfombra roja desplegada en la pista de aterrizaje, con decenas de personas a los lados ondeando pequeñas banderas de Estados Unidos y de Malasia.

Trump se dirigió después al centro de convenciones de Kuala Lumpur, donde participará este domingo en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), coincidiendo con mandatarios como el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

El presidente de Estados Unidos anunció este sábado un aumento del 10 % en los aranceles a Canadá, adicional sobre lo que ya están pagando, medida que agrava la tensión comercial entre ambos países.

Se trata del primer viaje a Asia durante el segundo mandato de Trump, quien después de Malasia viajará a Japón y a Corea del Sur, donde se espera que se reúna con su par chino, Xi Jinping, el 30 de octubre. EFE

sn-mca-pav/nc/jrh

(foto)(video)