Alianza Lima alcanza al UTC en el liderato del Apertura peruano

3 minutos

Lima, 22 feb (EFE).- Alianza Lima alcanzó, con 10 puntos, al UTC en el liderato del Torneo Apertura peruano, tras vencer por 1-0 al Sport Boys, mientras que su rival en la cima rescató un empate 2-2 con el ADT durante la cuarta jornada.

El Alianza selló un triunfo trabajado ante un débil Boys con una anotación del defensa Renzo Garcés que logró calmar un poco la crisis de resultados del equipo blanquiazul, tras haber sido eliminado en la primera fase de la Copa Libertadores por el 2 de Mayo paraguayo.

La victoria de Alianza Lima se vio favorecida con el empate del UTC en su visita al ADT de la ciudad de Tarma, que logró tener dos goles de ventaja, conquistados por el creativo Luis Benites, el primero de ellos de penalti.

El UTC reaccionó cuando se jugaban los últimos minutos del partido y rescató un punto con anotaciones del defensa argentino Bruno Duarte y del extremo Michel Rasmussen, este último en el tiempo extra.

El Melgar, por su parte, sufrió su primera derrota del año, al caer por 3-1 frente al Cajamarca, cuyos goles fueron anotados por el veterano delantero argentino Hernán Barcos, que lideró una remontada épica tras haber sufrido un gol del defensa Alec Deneumostier cuando iba a culminar el primer tiempo.

De esa manera, el equipo de la ciudad de Arequipa bajó a la tercera posición, con 9 unidades, una más que el Universitario de Deportes, del entrenador español Javier Rabanal, que empató 2-2 en su visita al Sporting Cristal.

La U mostró dos caras distintas durante el encuentro, con un primer tiempo avasallador en el que anotó sus dos goles, por intermedio del ecuatoriano José Carabalí y de Alex Valera, y una segunda mitad en la que fue dominada por el Sporting, que empató con goles del uruguayo Leandro Sosa y del centrocampista Yoshimar Yotún, con un penalti a los 90 minutos.

A pesar de que mantuvo el invicto, Universitario bajó a la cuarta posición, con los mismos puntos que el Chankas, que venció por 3-2 al Sport Huancayo, con los tres goles del argentino Franco Nicolás Torres y el descuento para su rival del colombiano Yorleys Mena, en las dos ocasiones.

Sporting Cristal se mantuvo en la sexta posición, con 5 puntos, los mismos que el Deportivo Garcilaso, que este lunes cerrará la jornada frente al colista CD Moquegua.

En los otros resultados de la fecha, el Cusco logró su primera victoria del año, un 3-1 sobre el Comerciantes con goles de los argentinos Facundo Callejo, Iván Colman y Gabriel Carabajal, mientras que Juan Pablo II derrotó por 1-2 a Atlético Grau y Cienciano empató 1-1 con Alianza Atlético. EFE

dub/car