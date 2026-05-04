Aliyev critica dobles estándares europeos y destaca progreso en relaciones con Armenia

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Ereván/Bakú, 4 may (EFE).- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, criticó este lunes los supuestos dobles estándares de algunas instituciones europeas en relación con su país y destacó el progreso en las relaciones con Armenia, al intervenir por videoconferencia en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebra en Ereván.

«Lamentablemente, los dobles estándares son una práctica común en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) hoy en día. La integridad territorial de Azerbaiyán es tan valiosa como la de cualquier otro país, y la doble moral en este asunto es inaceptable», dijo Aliyev en su intervención.

El mandatario azerbaiyano aludía así a una resolución aprobada la semana pasada en la que se condena el cautiverio de prisioneros armenios en Azerbaiyán y se respaldan los derechos de los refugiados del territorio de Nagorno Karabaj, reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán, incluido su derecho a retornar a la patria de sus ,de la que tuvieron que huir por una operación militar de Bakú.

La semana pasada, Azerbaiyán ya citó a la embajadora de la UE en la nación azerí, Marijana Kujundžić, y le entregó una nota de protesta por la resolución del Parlamento Europeo, paso al que siguió el cese de la cooperación entre la Asamblea Nacional azerbaiyana y el órgano legislativo de la Unión Europea.

A la vez, durante su intervención, Aliyev agradeció a la Comisión Europea por su postura sobre el proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán.

«Sin embargo, lamentablemente, no todas las instituciones europeas demuestran el mismo enfoque. Una de ellas es el Parlamento Europeo, otra es la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa», insistió, citando en ese último caso una organización de derechos humanos que es independiente de las instituciones de la UE.

En opinión de Aliyev, el Parlamento Europeo, en lugar de apoyar el incipiente proceso de paz entre Bakú y Ereván, lo está socavando.

En el último lustro, agregó, la Eurocámara ha aprobado 14 resoluciones críticas con Azerbaiyán, lo que, según el mandatario del país caucásico, parece «una obsesión».

«La última se aprobó hace apenas cuatro días, justo antes de la cumbre», lamentó.

Al final de su discurso, Aliyev felicitó al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, por la organización de la cumbre en Ereván y se mostró dispuesto a acoger otras ediciones del evento en Bakú.

El mandatario azerbaiyano también confirmó el compromiso con la continuidad del proceso de paz con Armenia e hizo hincapié en la importancia del diálogo entre las partes. EFE

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