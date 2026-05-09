Almodóvar, Sorogoyen y ‘los Javis’ encabezan una presencia histórica en Cannes

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Alicia García de Francisco

Redacción Internacional, 9 may (EFE).- Nada menos que tres películas españolas -las de Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y Javier Ambrossi y Javier Calvo, ‘los Javis’-, competirán este año por la Palma de Oro de Cannes, un logro que llega acompañado de una amplia presencia en otras secciones, lo que hace que esta 79 edición sea histórica para España.

Estarán, por ejemplo, Aina Clotet, como directora y protagonista de ‘Viva’, en la Semana de la Crítica; María Martínez Bayona con ‘The End of it’ fuera de competición, o la proyección de una versión restaurada de ‘Cría cuervos’, de Carlos Saura (1976), Gran Premio del Jurado del festival de aquel año.

Pero este año será la primera vez que tres títulos españoles compitan por la Palma de Oro -el año pasado fueron dos: ‘Sirat’, de Oliver Laxe, que ganó el Premio del Jurado, y ‘Romería’, de Carla Simón-.

Los tres títulos españoles

Antes de que en 1955 se creara la Palma, sí hubo ediciones con mayor representación. En aquella época el galardón principal del festival se llamaba Gran Premio y hubo cuatro películas españolas en competición en dos ediciones: en 1951, año en el que además estaba Luis Buñuel con una producción mexicana, y en 1954.

En esta 79 edición -del 12 al 23 de mayo- competirán ‘Amarga Navidad’, de Almodóvar; ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen, y ‘La bola negra’, de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Almodóvar llega por séptima vez a la competición de Cannes, un festival en el que ha conseguido el galardón a mejor dirección por ‘Todo sobre mi madre’, en 1999; mejor guion por ‘Volver’, en 2006, que además se llevó el de mejor interpretación femenina para sus actrices: Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Yohana Cobo y Chus Lampreave, y el de mejor actor para Antonio Banderas, en 2019, por ‘Dolor y Gloria’.

Protagonizada por Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón y el argentino Leonardo Sbaraglia, ‘Amarga Navidad’, estrenada en marzo en España, cuenta la historia de un guionista y director (Sbaraglia) con problemas de creación, que trata de escribir un guion sobre una directora de publicidad (Lennie) y su círculo más cercano.

Frente a la larga relación de Almodóvar con Cannes, Rodrigo Sorogoyen llega al festival por segunda vez, tras impresionar al delegado general, Thierry Frémaux, con ‘As Bestas’, que presentó en 2022 fuera de competición.

Sorogoyen competirá con ‘El ser querido’, su esperada película con Javier Bardem como protagonista, sobre la complicada relación de un padre y su hija.

En esta cinta, Bardem interpreta a un aclamado director de cine que rueda una película junto a su hija, una actriz sin éxito interpretada por Victoria Luengo, que también aparece en el filme de Almodóvar.

Y se estrenan en la competición ‘los Javis’, con otro esperado proyecto, protagonizado por el cantante Guitarricadelafuente, que debuta como actor, y que estará acompañado por Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas, además de contar con dos colaboraciones de lujo: las de Penélope Cruz y Glenn Close.

‘La bola negra’, su segundo largometraje, narra las vidas interconectadas de tres hombres gais en tres épocas distintas: 1932, 1937 y 2017. Una parte del filme estará inspirada en la obra homónima que dejó inconclusa Federico García Lorca, de la que se conservan tan solo cuatro páginas y que contaba con un protagonista homosexual.

Presencia española en otras secciones

Y fuera de la competición principal, la actriz Aina Clotet debuta en la dirección con ‘Viva’, que se presentará en la Semana de la Crítica, sección paralela del Festival de Cannes centrada en el descubrimiento de nuevos cineastas.

Con un guión firmado por la propia Clotet y Valentina Viso, ‘Viva’ aborda la historia de Nora (interpretada por la realizadora), una investigadora que trata de retomar los mandos de su vida tras superar un cáncer de pecho.

Mientras, en Cannes Premiere, una de las secciones que presentan películas fuera de competición, está incluida ‘The End of it’, de María Martínez Bayona, realizadora catalana que vive en Londres.

Es la ópera prima de Bayona, que cuenta con Rebeca Hall, Noomi Rapace y Gael García Bernal como protagonistas de una historia sobre un futuro cercano en el que los seres humanos de las clases privilegiadas pueden vivir eternamente.

Además, el cortometraje ‘Tú, yo y la vaca’, trabajo final de máster de Aina Callejón en la ESCAC, participará en La Cinef, el apartado de Cannes dedicado a los trabajos de estudiantes de cine.

El proyecto ‘The Black Mirror Experience’, del estudio barcelonés Univrse, esta incluido en la sección Inmersiva del festival, y ‘La más dulce’, una coproducción con participación española dirigida por la marroquí Laila Marrakchi, competirá en Una cierta mirada, la segunda sección en importancia de Cannes. EFE

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