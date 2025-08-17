Alta afluencia en las elecciones bolivianas en la región española de Murcia

Murcia (España), 17 ago (EFE).- La jornada electoral de los bolivianos residentes en Murcia, en el este español, se desarrolla este domingo con normalidad y alta participación, según informó a EFE la representante del Órgano Electoral en la región, Patricia Fernández.

En esta circunscripción están habilitados 8.341 ciudadanos bolivianos para ejercer su derecho al voto en un proceso que comenzó a las 08.00 horas y que concluirá a las 16.00. De las 27 mesas instaladas, 26 abrieron de manera puntual, mientras que una lo hizo con una hora de retraso debido a la llegada tardía de uno de sus miembros, precisó Fernández.

La responsable en las Elecciones Generales de Bolivia en Murcia destacó que, desde primeras horas de la mañana, numerosos votantes acudieron a los recintos habilitados, lo que refleja, dijo, la ilusión de la comunidad boliviana en Murcia, a la que describió como “gente trabajadora” y comprometida con el proceso democrático.

Fernández subrayó que en estas elecciones se estrena un sistema de transmisión de actas por fotografía, un mecanismo novedoso que busca garantizar mayor transparencia y evitar fraudes, después de las controversias surgidas en procesos anteriores en Bolivia.

Consultada sobre las advertencias de posibles intentos de boicot por parte de sectores afines al expresidente Evo Morales, denunciados por el Gobierno boliviano, la representante electoral descartó que esa situación pueda darse en Murcia y aseguró que la jornada transcurre en un clima de tranquilidad.

Si bien las ciudades españolas con mayor número de bolivianos inscritos son Barcelona y Madrid, la participación en la Región de Murcia se presenta elevada, de acuerdo con las primeras observaciones.

Las mesas permanecerán abiertas hasta las 16.00 horas en la Avenida San Juan de la Cruz 8, barrio El Infante Juan Manuel de Murcia, cuando comenzará el escrutinio, cuyos resultados preliminares no se conocerán hasta horas mas tarde.

“La participación de nuestros compatriotas en el exterior es crucial para la consolidación de la democracia en Bolivia”, afirmó Patricia Fernández, Representante del Tribunal Supremo Electoral en la Región de Murcia. EFE

