Alto oficial iraní inicia viaje en Irak y el Líbano entre tensiones por grupos proiraníes

Bagdad, 11 ago (EFE).- El recién nombrado secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSSN) iraní, Ali Larijani, inició este lunes una visita en Irak, un viaje que continuará en el Líbano, en medio de tensiones por los intentos de Bagdad y Beirut de controlar a los grupos armados proiraníes en ambos países árabes.

Larijani, nombrado en el puesto la semana pasada en el contexto de cambios institucionales en su país tras la guerra de los 12 días con Israel, fue recibido en Bagdad por su homólogo iraquí, Qasim al Arayi, para «tratar la cooperación y la coordinación conjunta», según la agencia oficial de noticias iraquí, INA.

El medio iraquí no dio a conocer detalles sobre el contenido de las conversaciones, si bien el propio Larijani dijo antes de partir hacia Bagdad que firmará un «importante acuerdo» de seguridad con Irak, «un país amigo con el que Irán mantiene buenas relaciones comerciales».

«Hemos redactado un importante acuerdo de seguridad con Irak, enfatizando que el enfoque de Irán en sus relaciones con sus vecinos prioriza la seguridad del pueblo iraní y considera también la seguridad de las naciones vecinas», destacó el alto responsable de la seguridad de la República Islámica, según la agencia iraní de noticias, IRNA.

En el Líbano -apuntó- «se mantendrán conversaciones con funcionarios y figuras influyentes sobre la situación actual, la unidad nacional, la independencia del Líbano, el fortalecimiento de las relaciones comerciales y la situación de la seguridad».

«Al igual que Irán, el Líbano tiene un historial de conflicto con el régimen sionista (Israel), y las consultas podrían contribuir a fomentar la estabilidad en la región», añadió.

El viaje de Larijani se produce en un momento crítico y creciente tensión en Irak y el Líbano por los intentos de esos dos países de controlar la actuación de las formaciones proiraníes en ambos países, como el grupo libanés Hizbulá o las organizaciones chiíes iraquíes que forman parte de la Multitud Popular de Irak.EFE

