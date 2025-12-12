Always Ready gana su cuarta estrella una jornada antes de finalizar el torneo en Bolivia

2 minutos

La Paz, 11 dic (EFE).- Always Ready de El Alto conquistó este jueves su cuarta corona en la División Profesional de Bolivia tras golear por 6-0 a Guabirá de Montero, un resultado que clasifica al ‘millonario’ como el principal representante del país en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Tras 29 jornadas y a una para la culminación del torneo, el equipo dirigido por Julio César Baldivieso, exseleccionador de Bolivia, acumuló 71 puntos, con 22 victorias, 5 empates, 2 derrotas y una diferencia de gol de 60.

Con la primera posición, Always Ready participará directamente en la fase de grupos de la Libertadores de 2026 y jugará en su reducto, el estadio Municipal de El Alto, situado a 4.150 metros de altitud sobre el nivel del mar.

Esta cuarta estrella se suma a las que el ‘millonario’ boliviano consiguió en 1951, 1957 y 2020.

Este jueves, al conjunto de El Alto le bastaba un punto para dar la vuelta olímpica ante Guabirá, equipo que llegó al partido con varias bajas y por lo tanto envió a la cancha una plantilla alterna.

Always Ready marcó los goles mediante Fernando Sucedo en el minuto 21 y luego a través del defensa Marcelo Suárez en el 39, para ir a los vestuarios con esa ventaja.

En el segundo tiempo aumentó Héctor Cuéllar en el minuto 54, Carlos Rodríguez en el 60, el paraguayo Héctor Bobadilla en el 71 y el gol de la media docena llegó a cinco minutos del final gracias al argentino Tomás Andrade.

«Lo más bonito (del campeonato) fue que disfruté del fútbol, aporté a mi equipo, siento que todavía puedo seguir», declaró el mediocampista Fernando Saucedo, uno de los más experimentados del equipo, con 35 años, que aún no piensa en el retiro.

La estructura del equipo campeón tuvo al arquero venezolano Alaín Bajora, el defensa colombiano Álex Rambal, al paraguayo Bobadilla y al ariete argentino Enrique Triverio como los extranjeros que más aportaron en la conquista de la cuarta estrella.

El segundo lugar del campeonato está en poder del Bolívar de La Paz, con 65 puntos, lo que le permite ingresar también de forma directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que The Strongest (61 enteros) jugará la etapa previa de torneo continental.

Los restantes puestos definirán, en la última jornada, a los equipos que participarán en la Copa Sudamericana. EFE

grb/gbf