América golea a Puebla y sube al sexto lugar del Clausura mexicano

2 minutos

Puebla (México), 20 feb (EFE).- Las Águilas del América del entrenador brasileño André Jardine pasaron por encima del Puebla y con una goleada por 0-4 subieron al sexto lugar de la tabla de posiciones del Clausura 2026 del fútbol mexicano.

América, que llevaba tres goles en sus primeros seis encuentros, explotó en la continuación de la séptima jornada y se impuso con anotaciones del brasileño Raphael Veiga, del mexicano Isaías Violante, del chileno Víctor Dávila y del brasileño Lima.

El Puebla dominó en el inicio del juego y en el minuto 11 tuvo la posibilidad de tomar ventaja en los botines de Esteban Lozano, quien aceptó una asistencia del colombiano Édgar Guerra, pero falló en el remate.

Poco a poco las Águilas recuperaron el dominio, se acercaron al área rival hasta que en el minuto 43 Veiga dominó un balón enviado por Violante y de cabeza puso el 0-1 en su primer partido en la liga.

América fue por más y en el 45+1 dejó ir el segundo gol; Violante llegó al área con todo a favor, pero falló.

En la segunda mitad, los azulcremas continuaron con la presión y en el 61 Violante se desquitó; aceptó un balón de Henry Martin y de zurda coincretó el 0-2.

Puebla se quedó sin respuestas y en el 79 recibió un tercer golpe, un gol de Dávila, de derecha, para poner la pizarra 0-3.

Ante un oponente vencido, en el 87 Zúñiga anotó de derecha a pase de Patricio Salas.

Las Águilas ahora suman tres victorias, dos empates, dos derrotas y 11 puntos. Puebla es decimocuarto con cinco unidades.

La séptima fecha del campeonato continuará el sábado cuando el líder Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito recibirá al Cruz Azul, tercero de la clasificación, en tanto el campeón Toluca visitará al Necaxa, San Luis al Atlas y Mazatlán a los Xolos de Tijuana.

El domingo, en el cierre de la fecha siete, el Monterrey del centrocampista español Sergio Canales enfrentará a los Pumas UNAM y el Juárez FC al Querétaro. EFE

gb/gbf

(foto)