América-Santa Fe, el plato fuerte de los cuartos de final de la liga colombiana

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Bogotá, 8 may (EFE).- América de Cali e Independiente Santa Fe protagonizarán el sábado el plato fuerte de los partidos de ida de los cuartos de final de la liga colombiana, en los que el Atlético Nacional visitará ese mismo día al Internacional buscando sacar ventaja en Bogotá.

El sábado, Deportes Tolima recibirá al Deportivo Pasto, que dirigido por el español Jonathan Risueño ha sido una de las grandes sorpresas del Torneo Apertura, mientras que el domingo el campeón Junior visitará al Once Caldas.

Clásico de Rojos

En Cali, el América, motivado tras vencer 0-2 al Alianza Atlético en Perú esta semana por la Copa Sudamericana, buscará llevarse una ventaja que le permita soñar con las semifinales.

Los Diablos Rojos, dirigidos por David González, tendrán como principal baja al lateral derecho Mateo Castillo, quien se recupera de una lesión de rodilla.

El estratega contará con el resto de su nómina, que incluye al portero brasileño Jean Fernandes; los centrocampistas Josen Escobar y Rafael Carrascal; el delantero Tomás Ángel; el extremo venezolano Jhon Murillo, y el goleador ecuatoriano Daniel Valencia.

Santa Fe, por su parte, viene golpeado tras igualar 1-1 con Corinthians en la Copa Libertadores y quedar al borde de la eliminación en un juego que dominó de principio a fin, pero que su rival empató en los minutos finales.

Los bogotanos tratarán de pasar la página y mantener su buen rendimiento, impulsados por el buen nivel de jugadores como el veterano goleador Hugo Rodallega, el extremo Ómar Fernández Frasica, el argentino Nahuel Bustos y el portero Andrés Mosquera Marmolejo.

A levantar cabeza

El Atlético Nacional terminó líder de la fase regular del torneo con 40 puntos, pero viene de perder sus dos últimos partidos, ante Once Caldas y Pereira, por lo que buscará levantar cabeza en su visita al Internacional.

El entrenador de los verdolagas, Diego Arias, recuperará al creativo Juan Manuel Rengifo, quien volverá a las canchas tras cumplir una jornada de sanción en la derrota 1-0 ante Once Caldas.

Igualmente tendrá a todas sus figuras, incluidos los internacionales colombianos David Ospina, Andrés Román, William Tesillo, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Marlos Moreno y Alfredo Morelos, así como al lateral argentino Milton Casco y el extremo venezolano Eduard Bello.

Internacional, por su parte, viene de caer 3-1 con Independiente Santa Fe y en las últimas semanas su rendimiento cayó, por lo que deberá jugar su mejor partido del semestre para sacar ventaja y soñar con la clasificación.

El equipo bogotano, dirigido por el argentino Ricardo Valiño, tendrá como principales cartas al central argentino Agustín Irazoque, al creativo uruguayo Facundo Boné y al extremo Ian Carlo Poveda.

Primera jornada de los cuartos de final

09.05: Internacional-Atlético Nacional, Deportes Tolima-Deportivo Pasto y América de Cali-Independiente Santa Fe.

10.05: Once Caldas-Junior. EFE

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