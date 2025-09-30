Amalia se convierte en la primera princesa neerlandesa en hacer el servicio militar

La Haya, 30 sep (EFE).- La princesa Amalia, heredera al trono de Países Bajos, inició este martes su formación como reservista en las Fuerzas Armadas, convirtiéndose en el primer miembro femenino de la Casa Real neerlandesa en entrar en el servicio militar.

La hija mayor de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Países Bajos ha sido nombrada, por decreto real, marinera de tercera clase en la Marina Real y soldado de tercera clase tanto en el Ejército de Tierra como en la Fuerza Aérea, según un comunicado del Servicio de Información del Gobierno neerlandés (RVD).

La formación de Amalia se desarrolla en el Defensity College, un programa a tiempo parcial dirigido a estudiantes universitarios que combina módulos teóricos con prácticas en diferentes áreas del Ministerio de Defensa durante un máximo de tres años.

Después pueden trabajar como reservistas o bien optar por una carrera en defensa, pero no está claro qué camino elegirá Amalia una vez finalice esta formación.

La princesa comenzará con las clases teóricas y un puesto de trabajo como estudiante en prácticas en el Estado Mayor de Defensa, mientras que la fase básica de instrucción militar, que incluye ejercicios en el terreno, se ha pospuesto debido a que aún se recupera de una fractura de brazo sufrida en junio tras caer de su caballo.

Una vez completada esa etapa, Amalia será ascendida al rango de cabo.

El Defensity College busca reforzar los vínculos entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, ofreciendo a jóvenes universitarios experiencia profesional y militar durante un periodo de hasta tres años.

“Debe cumplir los mismos requisitos y recibe el mismo trato. Y es un camino duro, no hay que subestimarlo”, subrayó la mayor Petra Geijteman, subcomandante del programa, en declaraciones a la televisión pública NOS.

Según el comunicado de la Casa Real, Amalia ejercerá estas funciones de forma no remunerada y su dedicación se considera parte de su vida privada, aunque el programa forma parte de su desarrollo personal, profesional y militar.

La incorporación de la princesa a la vida castrense tiene un carácter principalmente formativo y no se espera que llegue a ser desplegada en un conflicto.

El rey Guillermo Alejandro cumplió el servicio militar obligatorio cuando era príncipe, como correspondía en esa época a todos los hombres jóvenes, pero al convertirse en monarca renunció a su rango por razones constitucionales. EFE

