Amanda Serrano fomenta «la igualdad» en reglas y salario en el boxeo masculino y femenino

San Juan, 30 dic (EFE).- La púgil puertorriqueña Amanda Serrano aseguró este martes que busca fomentar «la igualdad» en su regreso al cuadrilátero en su Puerto Rico natal después de dos años, donde se enfrentará el 3 de enero a la estadounidense Reina Tellez(13-0-1, 5 KOs), en la división pluma, en la que la boricua está invicta y es campeona indiscutible.

«He jugado por 17 años y quiero que estas mujeres puedan conseguir la igualdad, que tengan más salarios, que tengan reconocimiento en las plataformas», aseveró Serrano en una rueda de prensa antes del combate contra Tellez a 10 asaltos de 3 minutos cada uno, las reglas del boxeo masculino.

A su juicio, «es mejor para nosotras poder mostrar nuestras habilidades y nuestro poder. El sábado por la noche veréis que la mayoría de estas mujeres que están aquí, lucharán tres minutos. Gracias a MVP por esta oportunidad. Espero que nos unamos para cambiar esto. El boxeo de las mujeres puede ser igual que el de los hombres».

En principio, la puertorriqueña iba a defender sus títulos de la AMB y la OMB en la división pluma contra la mexicana Erika Cruz, sin embargo, Cruz dio un resultado atípico en la prueba de la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA, por sus siglas en inglés) y Tellez la reemplazó.

«Es una emoción diferente cuando me encuentro aquí en Puerto Rico porque el amor es real, es genuino. Es diferente, los latinos son diferentes y los boricuas son diferentes. ¡PR es otra cosa!», expresó Serrano, haciendo referencia a la famosa frase de los conciertos de Bad Bunny.

Por su parte, Tellez se mostró «emocionada y agradecida» ante la llamada que le pilló por sorpresa para combatir contra Serrano porque la admira desde niña y tildó esta pelea como «la oportunidad de su vida».

«Es una locura decirlo. A veces pienso en eso y no puedo procesarlo. Porque es real, no pensé que estaría en esta posición. Cuando recibí la llamada, tomé la oportunidad», explicó la estadounidense.

Tras la derrota de Serrano frente a la irlandesa Katie Taylor en el Madison Square Garden de Nueva York, la boricua anunció que regresaría a pelear en diciembre ante su gente en Puerto Rico y en la división pluma.

Así, la boxeadora se tomó un descanso para después retomar sus entrenamientos de cara a la pelea de este próximo sábado en Puerto Rico, donde no combate desde 2021, cuando se enfrentó con Daniela Romina.

Se retransmitirán peleas estelares por la aplicación DAZN y habrá peleas preliminares con destacadas figuras como Henry Moncho Lebrón, el medallista centroamericano Caleb Tirado y los prospectos Elise Soto, Jean Paul Rivera, Alexis Chaparro.

Asimismo, una de las competiciones que ha acaparado la atención de los aficionados del boxeo es el enfrentamiento entre el olímpico Yankiel Rivera y el excampeón mundial Jonathan ‘Bomba’ González. EFE

