The Swiss voice in the world since 1935

Amazon ofrecerá 1.000 millones en descuentos en su servicio en la nube al Gobierno de EEUU

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 7 ago (EFE).- El gigante tecnológico Amazon ofrecerá descuentos por valor de 1.000 millones de dólares para su servicio en la nube, Amazon Web Services (AWS), a agencias del Gobierno estadounidense, según anunció este jueves la Administración de servicios generales de EE.UU. (GSA).

En concreto, la alianza propone hasta 1.000 millones de dólares en créditos de incentivos directos para agencias federales, que pueden aplicarse en servicios básicos de la nube de AWS, así como en la modernización de infraestructuras o en servicios de capacitación para el personal.

En un comunicado, la GSA aseguró que estos descuentos, que se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2028, acelerarán la transformación tecnológica a gran escala en el Gobierno y fomentarán la innovación en inteligencia artificial (IA).

El administrador interino de la GSA, Michael Rigas, escribió en la nota que el Gobierno de Donald Trump está «modernizando rápidamente sistemas gubernamentales obsoletos, simplificando procesos y generando ahorros al contribuyente estadounidense mediante adquisiciones centralizadas».

Mientras, el director ejecutivo de AWS, Matt Garman, anotó que este acuerdo supone «un hito significativo en la transformación digital a gran escala de los servicios gubernamentales».

El pacto entre Amazon y la GSA es similar al anunciado ayer por OpenAI, que proveerá su servicio corporativo de ChatGPT a las agencias federales a un precio de 1 dólar durante el próximo año para ayudar a que «funcionen mejor».

Ayer martes, la GSA añadió a su sistema los modelos de IA de OpenAI y de rivales como Google y Anthropic para que las agencias federales puedan comprarlos y utilizarlos.

En este sentido, Anthropic anunció ayer en un comunicado que su modelo de IA Claude ya está disponible para las agencias a través del programa de compras de la GSA, con precios y términos previamente negociados que cumplen con las regulaciones federales de adquisición.

Según la empresa, la asociación con la GSA permitirá ayudar a organizaciones del gobierno a aprovechar «el poder de la IA» para modernizar sus operaciones. EFE

asg/nqs/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR