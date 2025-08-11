Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 11 ago (15.00 GMT)

Madrid, 11 ago (EFE).-

Bogotá.- El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá, murió este lunes, informó su esposa, María Claudia Tarazona.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Gaza.- Se llevó a cabo en la Ciudad de Gaza el oficio fúnebre por los seis los periodistas asesinados el domingo por la noche en un ataque de precisión israelí a su tienda junto al hospital Al Shifa de esa urbe.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, hizo este lunes un llamamiento a la unidad nacional contra la violencia tras conocer la muerte del senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- El expresidente colombiano y Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos pidió este lunes mantener la calma en el país e hizo «un llamado a la reconciliación» nacional luego de la muerte del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado.

(foto)(vídeo)

Caracas.- Los líderes opositores de Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, se expresaron este lunes tras la muerte del senador colombiano y aspirante presidencial Miguel Uribe, que sufrió un atentado hace dos meses.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- El Gobierno de Panamá trasladó este lunes sus condolencias por la muerte del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado, y se sumó «al clamor por la paz, la unidad y la justicia» en Colombia y en el resto de la región.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El presidente de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en España, Alfonso Bauluz, considera que la muerte del periodista de Al Jazeera Anas al Sharif a manos del ejercio israelí es «la crónica de un asesinato anunciado».

(foto)(vídeo)

Dharali (India).- Las autoridades confirmaron este lunes el rescate de miles de personas en varias zonas del Himalaya indio seis días después de que una riada súbita arrasara el pueblo de Dharali, en el estado de Uttarakhand, dejando al menos cinco muertos, mientras continúan las operaciones para localizar a 43 desaparecidos.

(foto)(vídeo)

Danyor (Pakistán).- Ocho personas fallecieron y al menos seis resultaron heridas por un deslizamiento de tierra mientras se encontraban restaurando un canal de agua en la ciudad de Danyor, Pakistán, que había sido dañada por las recientes inundaciones.

(foto)(vídeo)

Mediterráneo Central.- El velero ‘Astral’ de la ONG española Open Arms rescató anoche a 51 migrantes que se encontraban en una embarcación a la deriva en el Mediterráneo central y se dirigen ahora a la isla italiana de Lampedusa.

(foto)(vídeo)

Kandal (Camboya).- El Aeropuerto Internacional de Techo, ubicado en la provincia de Kandal, Camboya, se encuentra ya en la última fase de su construcción.

(foto)(vídeo)

Seúl.- La Universidad de Yonsei de Seúl ha celebrado este lunes una conferencia en la que ha participado el Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, quien se encuentra de visita de Estado en el país hasta el 13 de agosto.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- Niños y adultos participan este lunes en el Festival Nacional de Ciencia y Tecnología que se realiza en la capital tailandesa hasta el próximo 17 de agosto.

(foto)(vídeo)

Dacca.- El Instituto de Medios del Sur de Asia Pathshala ha organizado la exposición callejera «Fotografías del Levantamiento de Masas: Fotografías de Julio – Testigos de la Historia y un Arma en la Lucha» en Dacca.

(foto)(vídeo)

Teherán.- Un nuevo cartel antiisraelí, que muestra una caricatura del primer ministro Benjamín Netanyahu, ha sido instalado en la plaza Palestina de Teherán.

(foto)(vídeo)

Moscú.- Las batallas entre blancas y negras sobre 64 escaques siguen siendo una de las pasiones de los rusos, por lo que no es casual que este verano el ajedrez, para deleite de los aficionados, se haya adueñado de espacios emblemáticos de la capital rusa. Niños y adultos se dan a diario cita en la plaza del Teatro, frente al Bolshói, junto al monumento a Carlos Marx, a solo centenares metros del Kremlin, para disfrutar de una partida al aire libre con amigos u otros aficionados.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- La selección sub-20 femenina de baloncesto ha regresado este lunes a España tras proclamarse campeona de Europa en Matosinhos, Portugal, logrando el décimo título continental para España en esta categoría y con Gina García como gran protagonista, tras recibir el premio a la mejor jugador del torneo.

(foto)(vídeo)

Las Rozas (España).- La continuidad o no de Montse Tomé como entrenadora de la selección absoluta femenina puede decidirse este lunes en la reunión de la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol en su sede de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El presidente del FC Barcelona Joan Laporta se mostró, en el post del Trofeo Joan Gamper, conciliador con Ter Stegen con quien se reunió después de que el portero diese su autorización a firmar el informe médico de su lesión a la comisión médica de LaLiga.

(foto)(vídeo)

