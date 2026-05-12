Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 12 may (10.00 GMT)

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Madrid, 12 may (EFE).-

Khyber Pakhtunkhwa (Pakistán).- Al menos 9 personas murieron, entre ellas dos policías, y más de 20 resultaron heridas este martes después de que un atacante suicida detonara un rickshaw (vehículo ligero que se desplaza por tracción humana) cargado de explosivos en un concurrido mercado en el noroeste de Pakistán, en el segundo atentado en menos de una semana en el país.

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Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que la operación para la repatriación del crucero afectado por hantavirus «ha sido un éxito» y se ha saldado con «cero incidentes» y ha afirmado que el Ejecutivo «no bajará la guardia».

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Océano Atlántico.- Tras la evacuación de todos los pasajeros del crucero MV Hondius y la salida del barco del puerto de Granadilla (Canarias) rumbo a Países Bajos, las autoridades sanitarias de los países que han recibido a sus nacionales monitorean su situación.

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Madrid.-Una vez terminado el operativo en el puerto tinerfeño de Granadilla para evacuar el crucero MV Hondius, todas las miradas están puestas en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla donde pasan la cuarentena los 14 cruceristas españoles y donde uno de ellos ya ha dado síntomas de contagio

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Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

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Tokio.- El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, destacó este martes en Tokio la fortaleza de la economía japonesa tras la intervención de las autoridades en el mercado de divisas a comienzos de mayo para frenar la depreciación del yen.

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Pekín.- Pese a los minuciosos planes y tras un cambio de fecha, la visita del presidente Donald Trump esta semana a Pekín para verse con su homólogo Xi Jinping estará marcada por la crisis en Irán y las dificultades de Washington para reconducir la relación hacia los escasos terrenos en los que no hay una competencia agresiva y excluyente.

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Nueva York (EE.UU.).- Manifestantes pro-palestinos se cubren el rostro durante una protesta frente a un evento inmobiliario israelí en Nueva York.

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Yakarta.- El ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, se reunió este martes con su homólogo indonesio, Sugiono, como parte de su visita oficial por Indonesia.

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Katmandú.- La Autoridad de Aviación Civil de Nepal ha registrado un incremento del 50% en el precio de los billetes de vuelos domésticos, al tiempo que las tarifas aéreas internacionales han subido un 30% como consecuencia de las interrupciones en el suministro global de combustible por la guerra en Oriente Medio.

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Las Palmas de Gran Canaria (España).- Cumplidos cuatro meses de la noche en la que fue liberado del penal de máxima seguridad de El Rodeo y de que el ministro Diosdado Cabello, en persona, lo entregara a la Embajada de España en Caracas junto a cuatro españoles más, el periodista canario Miguel Moreno defiende que Venezuela los «secuestró» y utilizó como «rehenes políticos».

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Bannu (Pakistán).- El puente de Lorha, que conecta la ciudad pakistaní de Bannu y las zonas circundantes, incluyendo Miryan Tehsil, Ghora Bakakhel y Jani Khel, fue destruido presuntamente por la detonación de artefactos explosivos.

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Bruselas.- Bélgica afronta este martes cancelaciones en la mayoría de vuelos de sus principales aeropuertos y alteraciones en la red de transporte público como consecuencia de una nueva protesta nacional en Bruselas contra recortes presupuestarios y sociales, convocada en el marco de una movilización sindical iniciada hace un año y medio.

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Teherán.- Un centro de música estatal iraní ha publicado un videoclip para agradecer la postura de España en la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, a la que Madrid se ha opuesto.

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Madrid.- Protagonizar la mítica ‘Deseando amar’ o una película de Marvel han dado fama mundial a Tony Leung, que ahora debuta en el cine europeo con ‘El amigo silencioso’, fábula sensorial de la húngara Ildikó Endeyi que le ha enseñado que «no hay diferencia entre humanos y plantas», explica a EFE el actor hongkonés de 63 años.

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Narayanganj (Bangladés).- Los agricultores de Bangladés han iniciado la época de cosecha de lichis, una de las actividades agrícolas más importantes del país, previéndose para el 2026 una alta producción.

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Barcelona (España).- El atacante del Barcelona Lamine Yamal ondeó este lunes una bandera de Palestina durante la rúa de celebración del título de LaLiga, en la que unas 750.000 personas, según la Guardia Urbana, acompañaron al equipo azulgrana por las calles de la capital catalana.

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Barcelona (España).- Eufórico, Lewandowski se convertía en reportero para retransmitir una rúa que congregaba a 750 .000 personas en las calles de Barcelona.

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Barcelona (España).- El futbolista argentino Leo Messi ha adquirido las antiguas galerías Via Wagner, situadas en el Turó Park de Barcelona, por 11,5 millones de euros.

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alm/EFE

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