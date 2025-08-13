Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 13 ago (10.00 GMT)

Madrid, 13 ago (EFE).-

Hamburgo (Alemania).- Reunion de los ministros de transporte aleman Patrick Schnieder con su homologo britanico Heidi Alexander en Hamburgo

Belgrado .- El canciller austriaco, Christian Stocker, se reunirá mañana en el Palacio de Serbia en Belgrado con el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, y el primer ministro, Đuro Macuta, se centrará en el proceso de adhesión a la UE y el fortalecimiento de la cooperación económica.

Peshawar (Pakistán).- Pakistán ha incrementado la presencia policial en todo el país de cara a la celebración del Día de la Independencia de Pakistán, que tendrá lugar el próximo 14 de agosto en conmemoración del fin del control británico sobre el país en 1947.

Putrajaya (Malasia).- El Tribunal Federal de Malasia ha reconocido este miércoles la existencia de una carta firmada por el ex rey de Malasia, Sultan Abdullah Ahmad Shah, en el que le concedía el arresto domiciliario al ex primer ministro del país Najib Razak, condenado por la megatrama de corrupción 1MDB.

Túnez .- El Día Nacional de la Mujer en Túnez se celebra cada 13 de agosto para conmemorar la promulgación del Código de Estatuto Personal en 1956, que otorgó importantes derechos a las mujeres tunecinas

Fráncfort (Alemania) .- En Frankfurt, Alemania, se espera una semana con temperaturas elevadas, alcanzando hasta 36 grados Celsius en algunas zonas, según el Servicio Meteorológico Alemán.

Madrid.- El taller de restauración del Museo Arqueológico Nacional (MAN) -Madrid- acoge estos días a la restauradora Mercedes Amézaga y su equipo, que se afanan por restaurar, limpiar y consolidar una valiosa selección de tejidos medievales que serán expuestos al público por primera vez este otoño, entre ellos un zapatito de doña Inés Téllez de Girón y lujosas telas decoradas.

