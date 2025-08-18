Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 18 ago (10.00 GMT)

2 minutos

Madrid, 18 ago (EFE).-

Jisr al Shughur (Siria).- Los sirios que viven en la orilla del Orontes atestiguan que este año es el de mayor sequía del que tienen memoria. Este río, de importancia histórica y que discurre desde el Líbano atravesando Siria hacia Turquía, se ha quedado seco, dejando enormes daños medioambientales, humanos y económicos.

(vídeo)(foto)

Banda Aceh (Indonesia).- Indonesia organiza este lunes desfiles y ceremonias para celebrar el 80 aniversario de su independencia de Países Bajos, proclamada el 17 de agosto de 1945.

(vídeo)(foto)

Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 0,77 % este lunes, en el que encadenó nuevos récords de cierre e intradía, impulsado por las perspectivas de un recorte de tipos de interés en Estados Unidos.

(vídeo)

Barcelona (España).- El director de deportes profesionales del Barcelona, Xavi O’Callaghan, comparece en rueda de prensa para explicar la afectación del ‘fair play’ financiero del primer equipo de fútbol masculino en las distintas secciones del club.

(vídeo)(foto)

Madrid.- Entrenamiento del Real Madrid y rueda de prensa de Xabi Alonso, en la previa del estreno liguero del equipo blanco.

(vídeo)(foto)(audio)

Pamplona (España).- Rueda de prensa del entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, previa al debut liguero del conjunto rojillo ante el Real Madrid. Instalaciones de Osasuna.

(vídeo)(foto)(audio)

rmg/EFE

