Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 20 ago (10.00 GMT)

Madrid, 20 ago (EFE).-

Ibiza (España).- La Policía Nacional y la unidad ROS-Roma dei Arma del Carabinieri de Italia han detenido en Ibiza a tres miembros de la mafia calabresa ‘Ndrangheta, sobre los que pesaban órdenes de detención europeas por su presunta participación en delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Gaza.- La aviación italiana realizó nueve lanzamientos aéreos de ayuda humanitaria sobre la franja de Gaza, distribuyendo más de 100 toneladas de alimentos y artículos básicos en la operación «Camino solidario».

Kabul.- Al menos 76 personas, en su mayoría migrantes afganos recientemente deportados de Irán, murieron en la noche del martes en el oeste de Afganistán cuando el autobús en el que viajaban se incendió tras una colisión múltiple, en lo que ya se considera «uno de los accidentes de tráfico más mortíferos de los últimos años en el país».

Saná.- Manifestación de solidaridad con Gaza en Saná.

Karachi (Pakistán).- Las lluvias torrenciales del monzón en Pakistán han elevado el balance de muertos a 739 desde el inicio de la temporada, con 32 fallecidos reportados en las últimas horas, mientras el número de heridos asciende a 958, según el último informe de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA).

Liverpool (Reino Unido).- Los bomberos combaten un incendio en Woolton Hall, un edificio protegido de grado I en Liverpool.

Nom Pen.- El Ministerio de Turismo de Camboya ha registrado una desaceleración del turismo respecto a su objetivo para 2025 como consecuencia de los aranceles estadounidenses y las tensiones fronterizas con Tailandia.

París.- La ONG francesa Secours Populaire organiza un evento para niños sin vacaciones.

Miami (EE.UU.).- La Casa Blanca abrió este martes una cuenta oficial en TikTok pese a los problemas legales que afronta la red social china en Estados Unidos, donde la Administración de Donald Trump asegura que se apagará el 17 de septiembre si no hay un acuerdo para evitar su prohibición.

Fasano (Italia).- Por primera vez en medio siglo, ha nacido un gorila en Italia, concretamente en el Zoosafari de Fasano, en la provincia de Brindisi.

Palafrugell,Girona (España).- Michael Bublé, una de las grandes voces contemporáneas del jazz y el pop, ha debutado en el Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell interpretando versiones de icónicos temas de otros grandes artistas y los suyos propios.

Santander (España).- Las principales raquetas del panorama internacional se dan cita esta semana en Santander para disputar la 76 edición del Torneo Internacional Futures, un evento deportivo caracterizado por servir de «trampolín» al tenis profesional que han utilizado grandes campeones.

