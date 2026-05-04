Analistas prevén que el BCE subirá en junio los tipos hasta el 2,25 %

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Fráncfort (Alemania), 4 may (EFE).- La mayoría de los analistas en política monetaria prevén que el Banco Central Europeo (BCE) subirá en junio sus tipos de interés a los depósitos bancarios en un cuarto de punto porcentual, hasta el 2,25 %.

El BCE informó este lunes de que la mayoría de los analistas, a los que la entidad encuesta regularmente sobre sus expectativas, también prevén un incremento de los tipos de interés a los depósitos en septiembre, de 25 puntos básicos, hasta el 2,50 %.

Posteriormente prevén que el BCE dejará el precio del dinero en el 2,50 % hasta el primer trimestre del 2027 y que lo bajará en el segundo trimestre de 2027 de forma moderada, hasta el 2,25 %, nivel en el que permanecerá hasta el cuarto trimestre de 2029.

El BCE realizó la encuesta entre el 13 y el 15 de abril, antes de su reunión de política monetaria del 30 de abril, en la que mantuvo los tipos de interés en el 2 % por unanimidad, pero discutió una subida debido a que el fuerte encarecimiento de la energía por la guerra en Irán ha intensificado los riesgos al alza para la inflación y los riesgos a la baja para el crecimiento.

Asimismo, los analistas prevén que la inflación se situará en el 3 % en el segundo, tercer y cuarto trimestre de 2026, bajará hasta el 2,7 % en el primer trimestre de 2027 y al 2 % en el segundo trimestre de 2027.

La inflación permanecerá en el 2 % a medio y largo plazo, según los pronósticos de los analistas, por lo que a partir del segundo trimestre del próximo año volverá al objetivo del BCE de estabilidad de precios.

Los analistas consultados por el BCE prevén un crecimiento del 0,1 % en el segundo trimestre de este año, del 0,2 % en el tercero y del 0,3 % en el cuarto trimestre. EFE

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