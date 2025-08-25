The Swiss voice in the world since 1935

Ancelotti cumple su promesa de hablar portugués como seleccionador de Brasil

Río de Janeiro, 25 ago (EFE).- El italiano Carlo Ancelotti cumplió una de las primeras promesas que hizo cuando asumió como seleccionador de Brasil, al conceder este lunes una rueda de prensa en portugués.

El entrenador, que asumió en mayo pasado, solo necesitó de tres meses para aprender portugués y para exhibir sus habilidades lingüísticas ante los cientos de periodistas que acudieron a la rueda de prensa en Río de Janeiro en la que anunció a los convocados para los próximos partidos de Brasil.

A finales de mayo, cuando fue presentado como técnico del equipo cinco veces campeón del mundo, el extécnico del Real Madrid concedió su primera rueda de prensa en español.

«Tengo un profesor muy bueno y estoy intentando aprender lo más rápido posible, aunque no sé que calificación me dará él después de esta rueda de prensa», afirmó el italiano al ser interrogado al respecto.

El seleccionador, tal como lo había advertido previamente el coordinador de la selección, Rodrigo Caetano, tuvo dificultades para entender algunas preguntas cuando el periodista habló más rápido, pero en las otras no necesitó de traductor.

«Me gusta estudiar y aprender nuevos idiomas. El portugués es un idioma muy bonito, un poco cantado y por eso me gusta mucho», afirmó el seleccionador.

Y aunque su portugués era perfectamente inteligible, Carletto cometió algunos errores puntuales, cuando introdujo en su discurso algunas palabras en español o recurrió a un «weekend» en inglés, para solventar una laguna de léxico en su nuevo idioma.

Ancelotti demostró su conocimiento en portugués en una rueda de prensa de 50 minutos en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en la que anunció la lista de 23 convocados para los dos últimos partidos de la Canarinha por las eliminatorias mundialistas, contra Chile el 4 de septiembre y Bolivia cinco días después.EFE

