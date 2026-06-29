Ancelotti repite once

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Houston (EE.UU.), 29 jun (EFE).- Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, repite la alineación titular que ganó por 0-3 a Escocia, en el partido de este lunes contra Japón, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en Houston, con Vinicius Junior, Matheus Cunha y Rayan en ataque.

Brasil sale con Alisson, en la portería; Danilo, Gabriel Magalhaes, Marquinhos y Douglas Santos, en la defensa; Lucas Paquetá, Casemiro y Bruno Guimaraes, en el medio campo; y Rayan, Matheus Cunha y Vinicius Junior, en la delantera. EFE

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