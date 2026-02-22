Anderson Maldonado gana en Uruguay la tradicional prueba Rutas de América

Montevideo, 22 feb (EFE).- El ciclista uruguayo Anderson Maldonado, del Club Náutico Boca del Cufré, se consagró este domingo como nuevo campeón de las Rutas de América al coronar de primero la clasificación general con un tiempo acumulado de 17 horas, 55 minutos y 12 segundos luego de siete etapas.

El segundo lugar fue para Pablo Bonilla, del mismo equipo, mientras que de tercero se ubicó Ignacio Maldonado, de Armonía Cycles, hermano del nuevo campeón y ganador de la edición 2025.

Entre tanto, los extranjeros mejor ubicados en la general fueron los argentinos Lucas Gaday (Dolores Cycles) y Alejandro Quilci (Club Alas Rojas de Santa Lucía), quienes acabaron en los puestos cuarto y quinto.

El mejor brasileño en la competición fue Vinicius owe, de SOUL Extrame Racing Sta.Catarina, quien acabó en el lugar 24.

La clasificación por equipos tuvo como nuevo campeón a Club Náutico Boca del Cufre, mientras que el podio lo completaron Dolores Cycles y Club Alas Rojas de Santa Lucía.

La séptima y última etapa de la prueba, que se corrió este domingo, unió los departamentos (provincias) de Maldonado y Montevideo en un recorrido de 150,800 kilómetros. Allí la victoria fue para el uruguayo Leonel Rodríguez (Club Náutico Boca del Cufré), seguido por los argentinos Sergio Fredes (Club Ciclista Punta del Este) y Lucas Gaday.

Anderson Maldonado cruzó la línea de meta en la undécima posición, a diez segundos del ganador.

La tradicional prueba de ciclismo Rutas de América recorrió nueve departamentos de Uruguay entre el 16 y el 22 de febrero.

Los uruguayos Ignacio Maldonado, Agustín Moreira y Matías Presa fueron los ganadores en las ediciones 2025, 2024 y 2023, mientras que en 2022 el triunfo correspondió al argentino Jorge Giacinti.

A lo largo de la historia, la competición ha sido ganada también por ciclistas brasileños y por un alemán. EFE

