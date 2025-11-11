Angola celebra 50 años de independencia y se marca como prioridad acabar con la pobreza

Luanda, 11 nov (EFE).- Angola conmemoró este martes el quincuagésimo aniversario de su independencia de Portugal, con un solemne desfile militar y otro civil en la capital, Luanda, a los que acudieron varios jefes de Estado, en un acto en el que el presidente, João Lourenço, subrayó la prioridad de lograr el fin de la pobreza.

«Además de la rehabilitación de las principales infraestructuras fundamentales para el desarrollo, la lucha contra el hambre, la pobreza y las desigualdades sociales ocupa un lugar central en todos nuestros esfuerzos», afirmó Lourenço en su discurso en la Plaza de la República.

La jornada empezó en el Museo Nacional de Historia Militar de Luanda con el izamiento de una enorme bandera angoleña.

Acudieron a la celebración los presidentes de Zimbabue, Emmerson Mnangagawa; Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah; Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang; República del Congo, Dennis Sassou-Nguesso; Comoras, Azali Assoumani; Cabo Verde, José María Neves; y Santo Tomé y Príncipe, Carlos Manuel Vilanova.

También asistieron los jefes de Estado de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y la India, Droupadi Murmu, así como el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Juan Estaban Lazo Hernández, y el secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Gali, entre otros dignatarios.

«Basamos nuestra política exterior en la necesidad de cumplir con los principios de no agresión, buena vecindad, la resolución pacífica de los conflictos mediante la negociación, el estricto cumplimiento de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional», subrayó Lourenço.

«Abogamos por la necesidad de poner fin a la guerra contra Ucrania y resolver el conflicto en Oriente Medio, lo que conducirá al cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la imperiosa necesidad de la creación del Estado de Palestina», añadió.

Condecoraciones

Durante la ceremonia se hizo una ofrenda floral en el mausoleo del primer presidente de la República angoleña, António Agostinho Neto, quien proclamó el 11 de noviembre de 1975 la independencia del país, una de las principales potencias petroleras en África.

En los últimos meses, unas 6.000 personas -de los sectores de la educación, la cultura, el deporte, los medios o el Ejército- han recibido condecoraciones por sus contribuciones a la «independencia» o a la «paz y desarrollo» del país.

Este martes, Neto recibió un reconocimiento en la categoría de Honor, que también fue concedido a cuarenta personalidades angoleñas y extranjeras en la última semana, incluidos varios expresidentes como Raúl Castro (Cuba) y Bill Clinton (EE.UU.) o el presidente de China, Xi Jinping.

El 11 de noviembre de 1975, la independencia fue declarada por el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), uno de los tres movimientos de liberación nacional que lucharon contra el colonialismo.

Antes de la declaración de la independencia, las tres organizaciones firmaron en Portugal un acuerdo de reparto del poder, pero ese mismo año estallaron enfrentamientos que sumieron al país en una guerra civil desde 1975 hasta 2002.

El conflicto, que enfrentó al MPLA, de orientación marxista y nacionalista, y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), apoyada por la Sudáfrica del apartheid, causó más de un millón de muertos y más de tres millones de desplazados.

Actualmente, el MPLA es el partido gubernamental y UNITA la principal fuerza de la oposición.

En 2017, Lourenço llegó al poder en una Angola con dificultades económicas tras la caída del precio del petróleo, enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción, pero la economía nacional sigue afrontando desafíos. EFE

