Ankara habla con Moscú sobre las negociaciones por la paz en Ucrania

Estambul, 7 ago (EFE).- El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha hablado este jueves por teléfono con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, sobre el estado de las negociaciones entre Rusia y Ucrania, sin que trascendiera si abordaron el posible encuentro entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Fidan y Lavrov debatieron el estado actual de las negociaciones entre Moscú y Kiev para resolver el conflicto bélico en Ucrania, señala Anadolu, citando fuentes del Ministerio de Exteriores turco.

La agencia no hace referencia a una posible participación turca en la preparación del encuentro entre Trump y Putin, que el Kremlin ha confirmado para la próxima semana, aunque sin aclarar dónde se celebraría.

Putin indicó hoy que «uno de los lugares más adecuados» sería Emiratos Árabes Unidos, con cuyo presidente, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió este jueves en Moscú, pero sin confirmar esta elección.

En el pasado, Turquía, que mantiene muy buenas relaciones con Rusia, pese a apoyar la postura de Ucrania en la guerra, ha servido de lugar tanto para intercambios de prisioneros de guerra como para negociaciones entre delegaciones rusas y ucranianas.

Desde mayo pasado, los equipos negociadores de Kiev y Moscú mantuvieron tres reuniones en Estambul, la última el 23 de julio, sin lograrse progresos sustanciales hacia un alto el fuego, que Kiev exige como requisito para negociar un acuerdo más amplio que ponga fin al enfrentamiento armado. EFE

