ANP cifra en 3.000 millones dólares la reconstrucción instalaciones de agua en Palestina

El Cairo, 14 oct (EFE).- La Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en zona limitadas de Cisjordania ocupada, estimó este martes en un noventa por ciento la destrucción en las instalaciones de agua en los territorios palestinos, en particular en la Franja de Gaza, y en más de 3.000 millones de dólares el coste de su reconstrucción.

«El sector del agua en Palestina, en particular en la Franja de Gaza, se enfrenta a una devastación sin precedentes como consecuencia de la reciente agresión israelí. Más del 90 % de las instalaciones de agua y saneamiento han sido destruidas», afirmó el responsable de la Autoridad del Agua de la ANP, Ziad Mimi, en una alocución por videoconferencia en un foro del agua celebrado en El Cairo.

Añadió que «las pérdidas son estimadas en más de 1.500 millones de dólares, mientras que el coste de la reconstrucción supera los 3.000 millones».

Mimi lamentó que el suministro de agua per cápita en Gaza se ha reducido a menos de 30 litros diarios, «e incluso a veces a medio litro, lo que agrava la crisis sanitaria y propaga enfermedades», y que «la situación hídrica y ambiental en la Franja se ha vuelto catastrófica».

Más de 67.000 personas han muerto solo en Gaza, donde la destrucción es casi completa, en los dos años de guerra israelí en el enclave.

Naciones Unidas estimó este martes el coste total de reconstrucción del enclave en al menos 70.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones deben ser invertidos en los próximos tres años para hacer viable la vida en este territorio palestino. EFE

