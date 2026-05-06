Anthropic anuncia un acuerdo con SpaceX de Musk para acceder a su supercomputadora de IA

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Los Ángeles (EE. UU.), 6 may (EFE).- La tecnológica Anthropic ha anunciado este miércoles un acuerdo con SpaceX, la empresa del multimillonario Elon Musk, para utilizar la totalidad de la capacidad de cómputo del centro de datos Colossus 1, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de su asistente de inteligencia artificial Claude.

Anthropic obtendrá acceso a más de 300 megavatios de capacidad de cómputo de la supercomputadora Colossus 1, una de las más grandes del mundo, lo que le permitirá aumentar los límites de Claude API y Claude Code.

Además, la empresa basada en California ha manifestado, como parte del acuerdo, interés en asociarse con SpaceX para desarrollar “varios gigavatios” de capacidad de cómputo de la inteligencia artificial en órbita, según explica en un comunicado.

El convenio se da después que Musk criticó abiertamente en el pasado a Anthropic. En febrero pasado, el hombre más rico dijo en un mensaje de X que los modelos de inteligencia artificial de la tecnológica son «misántropos y malvados» y que odiaban “a los blancos y a los asiáticos, a los heterosexuales y a los hombres».

Los comentarios de Musk surgieron en respuesta a una publicación en X en la que Anthropic anunció haber cerrado una ronda de financiación de 30.000 millones de dólares (alrededor de 25.520 millones de euros), alcanzando una valoración de 380.000 millones de dólares (unos 323.280 millones de euros).

El magnate también criticó a Anthropic por los desacuerdos que la tecnológica tuvo con el Gobierno del presidente Donald Trump por el uso de Claude.

Pero Musk ha cambiado de postura, en su plataforma de X ha dicho este miércoles que se sentía «impresionado», después de pasar la última semana mucho tiempo con miembros de alto rango del equipo de Anthropic.

«Siempre y cuando mantengan una actitud de autocrítica rigurosa, es probable que Claude resulte ser un buen producto», ha apuntado el magnate, que ha pasado los últimos días en California donde ha testificado durante tres días en el juicio derivado de la demanda que interpuso contra OpenAI. EFE

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