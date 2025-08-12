The Swiss voice in the world since 1935

Anthropic proveerá a agencias del Gobierno de EEUU su modelo Claude por 1 dólar

Nueva York, 12 ago (EFE).- La tecnológica Anthropic proveerá por un dólar su asistente de inteligencia artificial (IA) Claude a las tres ramas del Gobierno de Estados Unidos de manera temporal, sumándose así a otras empresas del sector como OpenAI.

En un comunicado, la empresa explica que se ha aliado con la Administración de Servicios Generales (GSA, en inglés) para ofrecer Claude for Government y Claude Enterprise a agencias de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo de EEUU.

«A medida que la adopción de IA impulsa la transformación en diversas industrias, queremos asegurar que los empleados federales puedan aprovechar plenamente estas capacidades para servir mejor a la población estadounidense», anota la compañía.

Según Anthropic, al eliminar el coste el Gobierno podrá acceder a la misma IA avanzada «que demuestra su valor en el sector privado».

En concreto, ambos modelos permitirán a los trabajadores federales usar esta herramienta para trabajos sensibles pero no clasificados.

Del mismo modo, afirma que proporcionará soporte técnico para ayudar a las agencias a implementar rápidamente la IA en sus flujos de trabajo de productividad.

La semana pasada, la tecnológica OpenAI también anunció que proveerá su servicio corporativo de ChatGPT a las agencias federales del Gobierno de EE.UU. a un precio de 1 dólar durante el próximo año para ayudar a que «funcionen mejor».

La empresa de inteligencia artificial (IA) dijo en un comunicado que, tras un acuerdo con la GSA, ChatGPT Enterprise «estará disponible para la rama ejecutiva federal entera esencialmente sin coste».

En una acción similar, Amazon también anunció esa semana que ofrecerá descuentos por valor de 1.000 millones de dólares para su servicio en la nube, Amazon Web Services (AWS), a agencias del Gobierno estadounidense, como parte de otro acuerdo con la GSA.

Además, el pasado junio el Departamento de Defensa de EEUU anunció contratos de hasta 200 millones de dólares para el desarrollo de IA en los gigantes tecnológicos Anthropic, Google, OpenAI y xAI. EFE

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR