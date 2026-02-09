Anutin, de promotor del cannabis legal a líder patriótico ante el conflicto con Camboya

4 minutos

María Carcaboso Abrié

Bangkok, 9 feb (EFE).- Amante de la aviación y promotor de la legalización de la marihuana, Anutin Charnvirakul ha dado la sorpresa al liderar el recuento de voto en Tailandia con su conservador Bhumjaithai (BJT), después de unos meses en los que se ha presentado como un líder patriótico en medio del conflicto con Camboya.

Nombrado primer ministro el pasado septiembre, después de que su predecesora, Paetongtarn Shinawtra, fuera destituida en una polémica decisión del Tribunal Constitucional por críticas al poderoso Ejército tailandés, Anutin convocó a finales del pasado año elecciones anticipadas, de las que parece salir victorioso.

Según los resultados preliminares de la Comisión Electoral de este lunes, con cerca del 95 % del voto escrutado, el BJT se impone y afianza al menos 193 de los 500 escaños disputados; le sigue el reformista Partido Popular (PP) con 118 escaños; y el Pheu Thai (PT) de la popular dinastía Shinawatra (74 escaños).

El BJT solo necesitaría el apoyo de 58 diputados para formar gobierno, que podría encontrar con varias fórmulas, entre ellas asociándose al ultraconservador partido Kla Tham.

Se trata de un duro golpe para el PP (Prachachon en tailandés), favorito según los sondeos pre electorales y cuyo predecesor, Avanzar, arrasó en los comicios de 2023, aunque no pudo gobernar por el veto de los poderes conservadores.

El histórico conflicto fronterizo con Camboya, con dos brotes los pasados julio y diciembre que dejaron alrededor de un centenar de fallecidos, ha allanado el camino al poder de Anutin, de 59 años.

«Hombre fuerte» en tiempos de crisis

El político se ha presentado como líder necesario en medio de los enfrentamientos con el país vecino y como un mayor defensor del Ejército en tiempos de crisis que el PP -que defiende reformas institucionales en un país donde los militares y la Casa Real tienen mucha influencia- y el PT, histórico enemigo de las fuerzas armadas.

Es asimismo un firme defensor de la monarquía, y el mismo sábado tuvo una recepción con el rey, Maha Vajiralongkorn.

Anutin, que se desempeñó como ministro de Sanidad durante la covid-19 y posteriormente estuvo al frente de Interior, prometió ante estos comicios reducir la deuda del Estado y reavivar el consumo interno, en un momento de declive económico ante la caída del turismo y los aranceles de Washington, entre otros factores.

Apodado Nuu –voz tailandesa para «ratón»–, el político se comprometió a convocar elecciones anticipadas antes de enero, condición que le impuso el PP –entonces formación con más representación parlamentaria– para brindarle su apoyo en la carrera a primer ministro.

Piloto aficionado y reforma del cannabis

Con aeródromo propio en su finca de Buriram –provincia fronteriza con Camboya–, Anutin es conocido por pilotar aeronaves para transportar órganos donados en Tailandia, en algunas ocasiones con su jet privado, y en otras como voluntario de la Cruz Roja Tailandesa.

Otro hito que se le atribuye es haber hecho del BJT un actor principal del panorama político nacional, tras haber sido históricamente una fuerza regionalista, con sus bastiones en la agrícola región nororiental –principalmente Buriram–, que le dio medio centenar de escaños en 2019.

Lidera el partido desde 2014, cuando tomó el relevo de su padre, Chavarat Charnvirakul, primer ministro interino en 2008 y fundador de la Sino-Thai Egineering, compañía del sector de la construcción en el que su familia hizo fortuna, con contratos como el edificio del Parlamento o el aeropuerto de Suvarnabhumi.

En su palmarés político figura una controvertida reforma aprobada en 2022 que convirtió a Tailandia en el único país de Asia en permitir la venta de marihuana para uso recreativo en tiendas y dispensarios, debido a un vacío legal, si bien el BJT alegaba que su objetivo era promover únicamente el uso medicinal.

Anutin basó la campaña de su partido de cara a los comicios de 2019 -los antepenúltimos celebrados- en la despenalización del cannabis, que se materializó alrededor de tres años después, cuando ocupaba el cargo de ministro de Sanidad. EFE

mca/pav/jgb

(foto)(vídeo)