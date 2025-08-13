Aoun dice que el Líbano está dispuesto a cooperar con Irán, pero dentro de unos límites

Beirut, 13 ago (EFE).- El presidente del Líbano, Joseph Aoun, afirmó este miércoles que el Líbano está dispuesto a cooperar con Irán, pero siempre «dentro de los límites de la soberanía» y basados en el «respeto mutuo», después de que el lenguaje usado recientemente por algunos responsables iraníes sea «poco útil» para las relaciones bilaterales.

Así lo comentó durante su encuentro con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSSN) iraní, Ali Larijani, que llegó hoy al Líbano después de visitar Irak en su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo a principios de este mes, según un comunicado de la Presidencia libanesa.

«La amistad que deseamos entre el Líbano e Irán no debe basarse en una secta o un componente libanés, sino en todos los libaneses. El Líbano es la patria definitiva de todos sus ciudadanos, ya sean cristianos o musulmanes, y el Estado libanés, a través de sus instituciones constitucionales y de seguridad, es responsable de proteger a todos los componentes libaneses», se apunta en la nota.

Por ello, Aoun insistió en que su país rechaza «cualquier injerencia» en sus asuntos y quiere que el Líbano se «mantenga seguro y estable en beneficio de todos los libaneses sin discriminación».

Recordó que «todos han pagado un alto precio por buscar apoyo extranjero contra otros libaneses en su propio país, y la lección que pueden extraer los libaneses es que ninguna parte, sin excepción, puede portar armas y buscar apoyo extranjero».

Por otro lado, durante la reunión, Larijani dijo que Irán «no interfiere en los asuntos internos» del Líbano y que su país «no desea que se alteren sus relaciones de amistad» con el país de los cedros, al que está dispuesto a ayudar si «el Gobierno libanés así lo desea».

La semana pasada, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, respaldó durante una entrevista con la televisión estatal iraní el rechazo del grupo libanés Hizbulá -cuyo principal garante es Irán- a la decisión tomada por el Consejo de Ministros libanés, que encargó al Ejército la preparación de un plan para desarmar al movimiento chií antes de finales de año.

En respuesta, el Ministerio de Exteriores del Líbano consideró que este asunto «no concierne de ninguna manera» a la República Islámica, al avisar de que las relaciones bilaterales deben estar basadas en valores como el «respeto mutuo» o la total aceptación de las decisiones tomadas por instituciones legítimas.

Desde el final de la guerra con Israel, el Estado libanés busca que todas las armas del país se concentren en manos de las fuerzas de seguridad oficiales, pero hasta ahora había favorecido una entrega voluntaria por miedo al estallido de una escalada interna. EFE

