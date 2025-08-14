Apagón afecta a Asunción y varias ciudades de Paraguay

Asunción, 14 ago (EFE).- Asunción y varias ciudades de Paraguay sufrieron un corte de energía en la mañana de este jueves, informó la Administración Nacional de Electricidad (Ande), que atribuyó el apagón a la salida de servicio de «todas las líneas» de 220 y 500 kilovatios procedentes de la Central Hidroeléctrica de Itaipú, que el país comparte con Brasil.

«Se está evaluando las causas de dicho evento que afectó a gran parte del país», agregó la estatal en un comunicado difundido en su cuenta de X, según el cual el corte ocurrió a las 6.23 hora local (09.23 GMT).

La información oficial detalló que, debido a la caída de la operación de las líneas, «fueron afectadas todas las subestaciones alimentadas por dicha fuente».

La Ande indicó que, hasta el momento de su primer boletín, se había «restablecido el 70 % de las líneas afectadas y el 100 % del servicio» en Asunción y su Área Metropolitana, estas últimas donde se concentra la mayor población del país.

Según la Ande, técnicos «se encuentran trabajando arduamente para restablecer el servicio en las zonas afectadas».

En declaraciones al canal privado Telefuturo, José Rodríguez, asesor de comunicación social de Itaipú, explicó que no se trató de un problema de generación por parte de la hidroeléctrica sino de un «evento» en la subestática (subestación) de Acaray, ubicada en el distrito (municipio) de Hernandarias (este), en el departamento de Alto Paraná, en la frontera con Brasil.

El funcionario detalló que para atender la situación en la estación «naturalmente debe dejar de proveerse la energía», por lo que «se usaron las líneas alternativas».

«No hay ningún problema de generación en la Itaipú, la Itaipú no tuvo ningún evento técnico», reiteró Rodríguez, que desvirtuó versiones sobre una supuesta explosión o la actuación de presuntos piratas informáticos.

Medios locales y redes sociales difundieron imágenes de Asunción y varias vías en las que se observaban zonas a oscuras.

El fallo afectó, entre otras, a Asunción y Ciudad del Este, así como distintas localidades de los departamentos de Central, Canindeyú (noreste) y Concepción (norte).EFE

