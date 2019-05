Por otra parte, el Ministerio helvético de Exteriores indicó que hasta ahora Caracas no se ha pronunciado en torno a la solicitud de Washington para que Berna represente sus intereses ante el país sudamericano.

Suiza llama a la “moderación” en Venezuela 01 de mayo de 2019 - 18:03 El Ministerio suizo de Exteriores (DFAE) manifestó su inquietud por la situación en Venezuela, donde un nuevo intento de derrocar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro dejó el miércoles decenas de heridos. “Suiza sigue de cerca y con preocupación los acontecimientos en Venezuela e insta a las partes interesadas a que actúen con moderación y resuelvan la crisis política en conformidad con la Constitución”, señaló el DFAE a swissinfo.ch. Hizo un llamado al Gobierno de Venezuela “para que garantice la protección de la población, así como la libertad de reunión y expresión”. Pidió igualmente a las fuerzas de seguridad abstenerse “de todo acto de violencia desproporcionada”. Por otra parte, el Ministerio helvético de Exteriores indicó que hasta ahora Caracas no se ha pronunciado en torno a la solicitud de Washington para que Berna represente sus intereses ante el país sudamericano. Además de la Confederación, diversos países han externado su preocupación por la situación en Venezuela y exhortado a las partes en conflicto a evitar un baño de sangre y alcanzar una solución por la vía del diálogo. En las primeras horas del 30 de abril, el autoproclamado presidente Juan Guaidó publicó un tuit con el que lanzaba “la fase final de la ‘Operación Libertad’”. Decía que contaba con el apoyo de las “principales unidades de las Fuerzas Armadas” del país, lo que poco más tarde se reveló inexacto. De hecho, solamente un reducido grupo de elementos del ejército y de la policía se sumaron a la convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional para tratar de derrocar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, esa nueva intentona dejó un saldo de decenas de heridos y una viva tensión en el país. El DFAE recordó en su respuesta escrita a swissinfo.ch que “la Asamblea Nacional de Venezuela fue elegida democráticamente en 2015” y añadió que “sus competencias y prerrogativas deben ser respetadas y la seguridad de sus miembros y de su presidente, Juan Guaidó, aseguradas”.