Apple rechaza la acusación de Musk de favorecer a OpenAI

El gigante tecnológico Apple rechazó el jueves la acusación del millonario Elon Musk de que su tienda de aplicaciones favorece a ChatGPT, de OpenAI, frente a otros asistentes de inteligencia artificial (IA) rivales, incluido el de su compañía, Grok.

Musk acusó a Apple de favorecer a ChatGPT en su App Store y amenazó con emprender acciones legales, lo que desencadenó una acalorada discusión con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, esta semana. 

«La App Store está diseñada para ser justa y libre de sesgos», declaró Apple en respuesta a una consulta de la AFP. «Presentamos miles de aplicaciones mediante gráficos, recomendaciones algorítmicas y listas seleccionadas por expertos con criterios objetivos», explicó.

Apple añadió que su objetivo en la tienda de aplicaciones digitales es ofrecer una «busqueda segura» a los usuarios y oportunidades para que los desarrolladores den a conocer sus creaciones. 

A principios de esta semana Musk afirmó en la red social X, de su propiedad, que Apple se estaba «comportando de una manera que hace imposible que cualquier compañía» de inteligencia artificial «llegue al #1 en App Store, lo cual es una inequívoca violación (de la legislación) antimonopolio». Musk no mostró pruebas que respalden su afirmación.

Los usuarios de X respondieron señalando que DeepSeek AI, de China, alcanzó el primer puesto en la App Store a principios de este año, y que Perplexity AI se posicionó recientemente en el primer puesto de la App Store de India.

DeepSeek y Perplexity compiten con OpenAI y la startup xAI de Musk.

Musk afirmó también que su empresa de inteligencia artificial «xAI tomará inmediatamente acciones legales».

Recientemente, OpenAI y xAI lanzaron las nuevas versiones de sus asistentes con IA, ChatGPT y Grok, respectivamente.

