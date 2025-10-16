Aprehenden al hijo del presidente de Bolivia por un caso de violencia familiar

1 minuto

La Paz, 16 oct (EFE).- La Fiscalía General de Bolivia informó este jueves que aprehendió a Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, quien es investigado por un caso de violencia familiar en contra de su pareja, pese a que ésta presentó el desistimiento de su denuncia.

«La Fiscalía General del Estado confirma la aprehensión de Marcelo Arce M., investigado por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica. En las próximas horas el sindicado deberá prestar su declaración informativa ante la Fiscal asignada al caso», informó el ministerio público. EFE

grb/eb/sbb

(foto)