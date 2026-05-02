Apresan a 5 venezolanos, 1 colombiano y dos dominicanos por narcotráfico

2 minutos

Santo Domingo, 2 may (EFE).- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este sábado que, junto a otros organismos de seguridad, ejecutaron dos operaciones simultáneas, en las que arrestaron a ocho hombres de distintas nacionalidades, vinculados al decomiso de 1,670 paquetes de cocaína, con un peso total de 1,707.92 kilogramos, en las costas de la provincia de Pedernales.

Los equipos operativos, como parte del seguimiento a los casos de narcotráfico, arrestaron mediante orden judicial en el Vacacional de Haina, provincia de San Cristóbal, a los venezolanos Pedro Marcano Larosa, Jeorge Luis Espina Vilchez, Yoenny Yaguar Ugaz, Auderma José Salazar y/o Douglas Enmanuel Gutiérrez, Ronni Jose Lopez, así como al colombiano Erick González González.

Simultáneamente, y en cumplimento a órdenes operacionales, agentes de la DNCD, coordinados por fiscales, se trasladaron al sector La Placeta, provincia de Azua, donde apresaron a los dominicanos Juan Daniel Cuevas y Wilbert Orlando Medina Medina.

En los operativos también participaron agentes de la Armada de República Dominicana (ARD), apoyados por la Dirección de Migración (DGM), y bajo la coordinación del Ministerio Público, dijo la DNCD en una nota.

Recientemente, los organismos de seguridad de la República Dominicana, apoyados por la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), ocuparon un cargamento de 1,670 paquetes de cocaína frente a las costas de la provincia de Pedernales.

En medio de una persecución, los individuos aceleraron la marcha lograron arribar a las proximidades de playa Blanca, comunidad de Trudille, e inmediatamente la emprendieron a tiros contra los militares y agentes que respondieron la agresión.

«Estamos frente a estructuras criminales que emplean narcolanchas equipadas con potentes motores fuera de borda y tecnología avanzada de comunicación, cuyo modo operativo, consiste en tratar de introducir a territorio dominicano, grandes cargamentos de drogas procedentes de Sudamérica», dijo el organismo antidrogas.

Los detenidos fueron trasladados bajo un amplio dispositivo de seguridad hacia la provincia de Pedernales para los fines legales correspondientes.EFE

rsl