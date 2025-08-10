Argelia y Somalia apuestan por la cooperación para la paz en Sahel y el Cuerno de África

Argel, 10 ago (EFE).- El ministro de Exteriores argelino, Ahmed Attaf, expresó este domingo junto con su homólogo somalí, Abdisalam Abdi Ali, de visita a Argel, el apoyo de ambos países a «todo aquello que contribuya a sentar las bases de la paz, la seguridad y la estabilidad en la región del Sahel y en el Cuerno de África».

Los altos cargos destacaron la importancia del «fortalecimiento de la cooperación regional» en la lucha contra el terrorismo y los delitos transfronterizos y transnacionales en estas regiones de África, informó el Ministerio argelino de Exteriores en un comunicado.

Attaf expresó el compromiso de Argelia de «abogar por una mayor solidaridad» y «un apoyo más eficaz» a los esfuerzos de los dirigentes somalíes por «completar» la lucha contra el terrorismo y «consolidar las bases de la seguridad, la estabilidad y el desarrollo» en el país.

Una postura que refleja el «pleno compromiso» de Argelia de «movilizar» tanto a la Unión Africana (UN) como a las Naciones Unidas para el apoyo de «la seguridad y la estabilidad de Somalia», añadió el Ministerio de Exteriores argelino.

En este contexto, Attaf felicitó a su homólogo somalí por los «avances significativos y cualitativos» que Somalia ha logrado en el restablecimiento de su seguridad y salud económica, y «la recuperación de su posición» a nivel continental e internacional.

Asimismo, el alto cargo argelino expresó a su homólogo somalí la necesidad de «fortalecer la estructura institucional de la cooperación bilateral» e informó de la firma de textos jurídicos destinados a establecer un comité gubernamental conjunto para «crear un mecanismo de consultas políticas» y «fomentar la cooperación en materia de formación diplomática».

El ministro somalí afirmó por su parte que los textos legales firmados abrirán paso a la «cooperación bilateral en diversas áreas», y renovó el compromiso de fortalecer con Argelia «la consulta diplomática a nivel mundial», tanto en plataformas regionales como internacionales.

El pasado viernes, el Ministerio somalí de Defensa informó de la muerte de más de cien miembros del grupo yihadista Al Shabab, en una operación conjunta del ejército somalí con soldados ugandeses de la misión de la Unión Africana (UA) en el país. EFE

