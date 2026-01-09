Argentina celebra inminente firma del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur

1 minuto

Buenos Aires, 9 ene (EFE).- El Gobierno de Argentina celebró este viernes la decisión del Consejo Europeo de autorizar la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

«El Consejo Europeo autoriza la firma del acuerdo Mercosur-UE. Luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques», resaltó el canciller argentino, Pablo Quirno, a través de la red social X. EFE

