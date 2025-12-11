Argentina colocó 1.000 millones en su regreso al mercado de deuda en dólares

Argentina colocó el miércoles bonos por 1.000 millones de dólares en su regreso al mercado de deuda en moneda extranjera tras más de siete años, informó el gobierno, urgido de divisas para afrontar pagos de vencimientos en enero.

El bono en dólares a cuatro años, emitido bajo legislación argentina, paga un cupón de 6,5% anual y se colocó con un rendimiento de 9,26% anual, indicó en un comunicado el ministerio de Economía.

Esto marca «el regreso de Argentina a los mercados voluntarios de deuda en moneda extranjera», destacó el gobierno del ultraliberal Javier Milei.

El ministerio detalló que más de 2.500 inversores realizaron ofertas por más de 1.400 millones de dólares, de los cuales se adjudicaron 1.000 millones.

«Volvimos al mercado», celebró Milei en un mensaje en X.

El resultado de la licitación refleja «confianza de los inversores», declaró el ministerio, e informó que lo obtenido de la colocación se utilizará para afrontar parte de los vencimientos de deuda de enero, por más de 4.000 millones de dólares.

Además, Argentina negocia un préstamo con bancos por unos 7.000 millones de dólares.

El país sudamericano firmó en abril un nuevo acuerdo con el FMI por 20.000 millones de dólares a cambio de cumplir, entre otras exigencias, metas de acumulación de reservas, talón de Aquiles del gobierno de Milei.

También consiguió un auxilio financiero del Tesoro de Estados Unidos con un swap de monedas por otros 20.000 millones de dólares para aquietar una corrida contra el peso, un respaldo que ayudó a Milei a conseguir una victoria en las legislativas de octubre.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la nueva emisión mejorará el perfil financiero de Argentina y contribuirá a reducir el riesgo país que se mantiene por encima de los 600 puntos porcentuales.

La licitación «estuvo en línea con lo que esperaba el mercado, lo que permite considerarlo como un buen punto de partida para futuras emisiones», dijo al diario Ámbito Financiero Matías Waitzel, socio en la asesora financiera AT Inversiones.

Argentina ha entrado en default en varias ocasiones, dos de ellas en este siglo. En 2001, en medio de un estallido social que dejó 39 muertos, y en 2020, durante la pandemia.

