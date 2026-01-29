Argentina enfrentará a Corea del Sur por la Copa Davis con cinco jugadores debutantes

Buenos Aires, 28 ene (EFE).- El equipo argentino de la Copa Davis enfrentará al de Corea del Sur por la primera ronda de la etapa clasificatoria con cinco jugadores debutantes tras la lesión de Andrés Molteni, quien será reemplazado por Juan Pablo Ficovich, informó este miércoles la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

Argentina será representada en la serie que se jugará en Busán con Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez, Juan Pablo Ficovich y Guido Andreozzi. Ninguno de ellos integra el top 100 de la ATP -algo que no ocurre desde 1998- ni jugó antes un partido por la Copa Davis.

La fecha del enfrentamiento con los coreanos quedó demasiado cerca del comienzo del Argentina Open y el Challenger de la ciudad de Rosario, dos torneos que decidieron priorizar los más destacados tenistas argentinos como Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña o Mariano Navone.

Molteni, de 37 años, decidió dar de baja su participación por una tendinitis en el hombro derecho, pero se declaró optimista por el equipo: «Creo que todos cuentan con mucha experiencia, así que les va a ser fácil plasmarla en la Copa Davis, que no deja de ser un partido de tenis», dijo.

Ficovich tiene 29 años, se encuentra en el puesto 161° del ranking ATP y suma tres títulos individuales de categoría Challenger: «Esta convocatoria es una alegría inmensa. Es un sueño», afirmó.

Los otros jugadores argentinos convocados por el capitán Javier Frana también ocupan puestos alejados de la cima del tenis internacional: si bien Andreozzi ocupa el puesto 30° en dobles, el puesto más alto como singlista lo tiene Tirante (103°), seguido por Trungelliti (130°) y Gómez (192°).

El equipo suramericano se congregará en Corea del Sur el 2 de febrero para comenzar los entrenamientos previos a la serie de partidos que se disputarán desde el viernes 6 al domingo 8 y son clasificatorios a la segunda ronda del torneo. EFE

