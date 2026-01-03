Argentina impone medidas para evitar ingreso de venezolanos ligados al Gobierno de Maduro

2 minutos

Buenos Aires, 3 ene (EFE).- El Gobierno argentino impuso este sábado una serie de restricciones migratorias para evitar el ingreso de ciudadanos venezolanos ligados al Gobierno de Nicolás Maduro tras su captura por parte de Estados Unidos, informaron fuentes oficiales.

«Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, y en coordinación con otros organismos del Estado Nacional, establecimos restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen», anunció la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva a través de X.

Según explicó, la medida alcanza a «funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios asociados al aparato político-económico del régimen y personas sancionadas por los Estados Unidos y otros países, entre otros perfiles de riesgo» y tiene por objetivo «impedir que quienes colaboraron con una estructura criminal y represiva intenten utilizar a la Argentina como destino de refugio o plataforma de protección».

«La Argentina no otorgará amparo a colaboradores del régimen de Maduro», subrayó el ministerio en un comunicado.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mencionó que estas restricciones migratorias fueron implementadas «en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro» y anticipó que estas medidas impedirán el acceso de «los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior».

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó este sábado que su país llevó a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» e indicó que «su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país».

Luego, aseguró que ambos fueron transportados en helicóptero hasta el buque militar USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe desde el verano, y que desde ahí serían llevados ante un tribunal Federal de Nueva York, donde el presidente venezolano está formalmente acusado de cuatro cargos, incluyendo conspiración para el narcoterrorismo.

En una conferencia de prensa posterior, Trump anunció que Washington gobernará Venezuela durante un periodo de transición y que Estados Unidos ya está hablando con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para iniciar ese proceso político. EFE

lgu/pd/jfu