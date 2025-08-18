The Swiss voice in the world since 1935

Argentina logra fallo favorable de la Justicia de Irlanda en el caso YPF

Buenos Aires, 18 ago (EFE).- Argentina logró un fallo a su favor por parte de la Justicia de Irlanda en la millonaria demanda llevada adelante por la firma inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park por la nacionalización de la petrolera argentina YPF en 2012, informaron este lunes fuentes oficiales.

Según indicó la Procuración del Tesoro de la Nación -el cuerpo de abogados del Estado argentino-, la Justicia de Irlanda dio la razón a Argentina y rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso YPF en ese país, que había sido solicitado por los demandantes.

En 2015, tras comprar los derechos de litigio al grupo argentino Petersen -antiguo accionista minoritario de YPF-, Burford Capital y Eton Park demandaron en tribunales de Nueva York al Estado argentino por la nacionalización de la petrolera en 2012.

En 2023, la jueza Loretta Preska, de Nueva York, falló a su favor y condenó al Estado argentino a pagarles 16.100 millones de dólares.

Burford Capital y Eton Park habían solicitado ante la Justicia de Irlanda el reconocimiento y la ejecución del fallo dictado por Preska.

El fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York está en instancia de apelación en la Justicia estadounidense.

El pasado día 15, la justicia de Estados Unidos autorizó a Argentina a avanzar con la apelación en el caso por la estatización de YPF sin tener que entregar el paquete accionario de la petrolera, tras una decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York que revierte el fallo de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado al país pagar a los demandantes con títulos de la compañía.

Según la Procuración del Tesoro de la Nación, «la decisión irlandesa constituye la primera resolución en el marco de estos intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina».

YPF, controlada por el Estado argentino y cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, es la mayor productora de hidrocarburos de Argentina.

La empresa produce el 40 % de petróleo y el 30 % del gas del país, tiene tres refinerías (50 % de la capacidad de refino de Argentina), una amplia red de gasolineras, participación en oleoductos, la distribución de gas y la generación de energías renovables.

La petrolera lidera el desarrollo de la enorme formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta y está inmersa en multimillonarios proyectos en sociedad con otras compañías para exportar por vía marítima petróleo y gas licuado. EFE

