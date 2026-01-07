Argentina logra fondos de bancos internacionales para asegurar un pago millonario de deuda

4 minutos

Natalia Kidd

Buenos Aires, 7 ene (EFE).- Argentina logró este miércoles una millonaria financiación por parte de bancos internacionales con la que se asegura contar con los recursos necesarios para hacer frente el próximo viernes a un vencimiento de deuda con acreedores privados por unos 4.300 millones de dólares.

La financiación, que asciende a 3.000 millones de dólares, se concretó a través de una operación de ‘repo’ o ‘reporto’ mediante la cual un grupo de bancos internacionales presta los fondos al Banco Central argentino, que entrega como garantía a esas entidades bonos soberanos del país suramericano.

Según informó el Banco Central en un comunicado, las entidades prestamistas «de primera línea» son seis.

La autoridad monetaria no precisó sus nombres, pero medios locales aseguran que se trata de Bank of China, BBVA, Deutsche Bank, Santander, JPMorgan y Goldman Sachs.

Según el Banco Central, para esta operación recibió ofertas de bancos internacionales por 4.400 millones de dólares.

La transacción se pactó a un plazo de 372 días. El Banco Central pagará a las entidades una tasa de interés equivalente al 7,4 % anual y como garantía les dio títulos Bonar 2035 y 2038.

Los fondos reforzarán las reservas internacionales brutas del Banco Central, que este miércoles cerraron en 44.240 millones de dólares, según fuentes oficiales.

La operación de ‘repo’ era negociada desde hace meses entre el Ministerio de Economía argentino y diversos bancos internacionales con vistas a afrontar el millonario vencimiento de deuda del próximo viernes, en momentos en que el Tesoro argentino no cuenta con dólares suficientes para cancelar ese pago.

Según cálculos de consultores privados, el Tesoro cuenta con unos 1.700 millones de dólares en su cuenta en moneda extranjera en el Banco Central, más unos 700 millones de dólares embolsados este martes por la privatización de centrales hidroeléctricas.

La operación anunciada este miércoles permitirá que el Tesoro compre dólares de las reservas del Banco Central pagando desde su cuenta en moneda argentina y, así, alcanzar los 4.382 millones de dólares que debe abonar el viernes en concepto de intereses y cuota de capital de bonos soberanos, principalmente de los títulos Bonar 2030 (AL30) y Global 2030 (GD30).

Dudas persistentes

Tras el anuncio de la concreción del ‘repo’, los títulos soberanos argentinos en dólares reaccionaron primero con alzas de hasta el 0,5 %, pero finalmente cerraron la jornada en rojo, con descensos de hasta el 0,3 %,

En tanto, el índice de riesgo país de Argentina subió este miércoles a 575 puntos básicos, un nivel que aun no le permite al país suramericano regresar a los mercados internacionales de deuda.

«Ahora la atención se traslada a la respuesta de los inversores a partir de la acreditación de los fondos el viernes próximo, toda vez que, de activarse un ‘efecto reinversión’, eso podría contribuir favorablemente a una continuidad en la reducción del riesgo país», observó este miércoles el economista Gustavo Ber.

Con todo, persisten dudas en el mercado respecto a Argentina, que en 2025 selló una acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional por 20.000 millones de dólares, obtuvo préstamos adicionales de otros organismos internacionales y hasta acudió a la asistencia financiera del Tesoro de los Estados Unidos en medio de severas tensiones en los mercados previas a las elecciones legislativas de octubre último.

«El pago de enero no estaba en duda, pero sí el mecanismo de financiamiento. Una de las preguntas centrales es cómo el Tesoro comprará los dólares que le faltan. Al Tesoro le quedarían alrededor de 4 billones de pesos depositados en el BCRA, lo que lo deja ajustado para comprar los 1.900 millones de dólares faltantes para completar el total de 4.300 millones de dólares», señaló este miércoles el banco CMF en un informe.

Según CMF, si el Tesoro comprara los dólares al Banco Central con sus depósitos en pesos, «quedaría con un margen muy reducido de liquidez». EFE

