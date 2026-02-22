Argentina logra una cosecha récord de trigo en la campaña 2025-2026

2 minutos

Buenos Aires, 22 feb (EFE).- Argentina, séptimo exportador mundial de trigo, logró en la campaña 2025-2026 una producción récord de este cereal, gracias a un aumento de los rendimientos y de la superficie implantada, de acuerdo a un informe difundido este domingo.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de la ciudad argentina de Rosario, la producción de trigo del ciclo 2025-2026 alñcanzó una marca histórica de 27,7 millones de toneladas

Este volumen sin precedentes supera en un 20,4 al hito anterior registrado en la zafra 2021-2022, de 23 millones de toneladas.

Según el informe, el incremento productivo explica fundamentalmente por un salto en los rendimientos (41 quintales por hectáreas, un 34,7 % que en la campaña anterior).

A esto se suma una superficie implantada que, si bien no es récord, es la mayor de los últimos 29 años.

El ciclo del trigo en Argentina se inicia con la siembra entre mayo y julio (otoño e invierno austral) y se completa con la siembra entre noviembre y enero (primavera y verano austral).

En esta campaña, «las siembras comenzaron con buenas reservas hídricas en las principales zonas productoras del país, lo que se consolidó gracias a lluvias inéditas durante julio y agosto, que aseguraron un llenado de grano excepcional en gran parte de la región pampeana (centro de Argentina)», señala el informe.

Según la Bolsa de Rosario, «más allá del clima, la gran campaña también se vio influida por la inversión tecnológica que realizaron los productores» en semillas, controles contra enfermedades y fertilizaciones.

«Todos estos factores se sumaron para la consolidación de una campaña sin precedentes», resaltó la entidad.

Según datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, el país suramericano exportó el año pasado el 55 % de su producción de trigo, con colocaciones por un total de 3.607 millones de dólares, que supusieron un aumento del 32 % con respecto a las ventas externas de 2024. EFE

