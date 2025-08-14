Argentina registra una inflación mensual del 1,9% en julio y del 36,6% en 12 meses
Los precios aumentaron 1,9% en julio en Argentina, por encima del dato de junio, para un total de 36,6% interanual, informó el miércoles el instituto oficial de estadísticas Indec.
En los primeros siete meses del año, la inflación fue de 17,3%, muy por debajo del 87% del mismo período de 2024.
«Luis Caputo muchas gracias por ser el mejor ministro de Economía de la historia por lejos!!!», festejó en X el presidente de Argentina, Javier Milei, al celebrar que el incremento mensual de precios se mantenga por debajo de 2% por tercer mes consecutivo.
En junio, el índice de precios al consumidor subió 1,6%.
Milei, un economista ultraliberal, asumió en diciembre de 2023 con un plan de fuerte ajuste fiscal que incluyó despidos en el sector público, la paralización de obras públicas y la reducción de ministerios.
De esa manera, el gobierno celebró en 2024 un 118% de inflación anual frente al 211% de 2023, y el primer superávit fiscal desde 2010, pero el costo fue una pérdida de poder adquisitivo, empleo y consumo en la población argentina, lo que derivó en protestas y huelgas.
