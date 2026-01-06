The Swiss voice in the world since 1935

Argentina se clasifica para cuartos de final

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción deportes, 6 ene (EFE).- El equipo de Argentina se ha clasificado para los cuartos de final de la United Cup, que se está disputando en Sídney y Perth, al tener garantizado ser el mejor segundo de los distintos grupos.

El conjunto albiceleste acabó en la segunda plaza del grupo A, con un balance de 4-2 en sus encuentros, inalcanzable para el resto. Ahora se enfrentará este miércoles a Suiza, mientras que Estados Unidos se medirá a Grecia.

El pase lo logró gracias a la victoria del francés Arthur Rinderknech ante el italiano Flavio Cobolli, por 6-7 (4), 7-6 (5) y 7-5 tras salvar dos bolas de partido. Italia necesitaba vencer por 3-0 sin perder más de un set para acceder a cuartos como el segundo mejor de los grupos de Perth.

El encuentro de Argentina se jugará en la sesión nocturna de Perth de la jornada de mañana. EFE

jap

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR