Argentina se clasifica para cuartos de final

1 minuto

Redacción deportes, 6 ene (EFE).- El equipo de Argentina se ha clasificado para los cuartos de final de la United Cup, que se está disputando en Sídney y Perth, al tener garantizado ser el mejor segundo de los distintos grupos.

El conjunto albiceleste acabó en la segunda plaza del grupo A, con un balance de 4-2 en sus encuentros, inalcanzable para el resto. Ahora se enfrentará este miércoles a Suiza, mientras que Estados Unidos se medirá a Grecia.

El pase lo logró gracias a la victoria del francés Arthur Rinderknech ante el italiano Flavio Cobolli, por 6-7 (4), 7-6 (5) y 7-5 tras salvar dos bolas de partido. Italia necesitaba vencer por 3-0 sin perder más de un set para acceder a cuartos como el segundo mejor de los grupos de Perth.

El encuentro de Argentina se jugará en la sesión nocturna de Perth de la jornada de mañana. EFE

jap