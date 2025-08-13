Argentino Chávez expulsado a los 8 minutos tras volver del retiro de 3 años en Bolivia

La Paz, 13 ago (EFE).- Sólo ocho minutos duró en cancha el futbolista argentino Cristian ‘Pochi’ Chávez tras su expulsión en el partido que su equipo, Wilstermann, perdió 0-3 ante San Antonio de Bulo Bulo en la liga de Bolivia, en lo que era su regreso a la actividad profesional después de tres años y un mes de retiro.

El exjugador de Boca Juniors, de 39 años, dejó el fútbol en 2022 tras cinco temporadas en el ‘rojo’ boliviano, donde fue símbolo y figura, hasta que este año volvió a Wilstermann para tomar el mando del plantel, que atraviesa una aguda crisis económica.

Los rumores sobre el retorno de Chávez comenzaron hace algunas semanas, ante la imposibilidad del equipo ‘aviador’ de contratar nuevos jugadores por demandas de salarios adeudados a exfutbolistas, sumado al peligro de descenso.

La operación de regreso de ‘Pochi’ inició a mediados de julio, y el club logró habilitarlo para el torneo local sin que tuviera la responsabilidad de ser técnico al mismo tiempo.

El ansiado retorno tuvo lugar en el minuto 60 del partido entre Wilstermann y San Antonio de Bulo Bulo en el estadio Félix Capriles, en Cochabamba.

Chávez dejó la banca, recibió las indicaciones del entrenador Humberto Viviani y se acercó al borde del campo para sellar su ingreso con el ‘10’ en la espalda, en reemplazo de Claudio Ancieta.

Apenas pisó el césped, los aplausos desde la grada no se hicieron esperar, ya que los aficionados ‘rojos’ aún recordaban actuaciones como las de 2017, cuando Wilstermann y el ‘Pochi’ alcanzaron los cuartos de final de la Copa Libertadores.

A los ocho minutos, ‘Pochi’ intentó recuperar un balón mediante una entrada por detrás con la pierna extendida contra Adalid Terrazas, que impactó en el tobillo del rival y fue sancionada con roja directa por el juez del partido.

Chávez, el ídolo ‘aviador’, se tomó la cabeza y se retiró resignado tras la confirmación de la sanción por el VAR.

Wilstermann suma sólo 6 puntos tras 16 jornadas y ocupa la penúltima posición del campeonato de la División Profesional de Bolivia, en zona de descenso indirecto. EFE

